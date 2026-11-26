Le redki slovenski nogometaši tako dobro poznajo oba četrtkova tekmeca kot Aljoša Matko. V dresu Celja je na 120 tekmah dosegel 49 zadetkov, osvojil naslov državnega prvaka in postal najboljši strelec slovenskega prvenstva. Poleti 2025 se je preselil v Budimpešto, kjer je že v svoji krstni sezoni v dresu Ujpesta osvojil tudi strelsko krono madžarskega prvenstva.

Aljoša Matko FOTO: Damjan Žibert

Čeprav danes nosi vijoličasti dres, bo v četrtek stiskal pesti za rumeno-modre. "V Celju sem preživljal res lepa leta. Lepo je videti Celje igrati v Evropi, sploh v Budimpešti, tako da jim želim veliko, veliko sreče," nam je ob srečanju v madžarski prestolnici dejal Matko, ki si želi obračun v snežnih razmerah na Groupama Areni ogledati v živo. "Upam, da bo vreme malo boljše. Z ženo sva načrtovala, da si greva ogledat tekmo. Jaz bom verjetno šel, zanjo pa bomo še videli, kako se bo odločila," je v smehu dodal.

Ferencvaroš je v Evropi drugačna ekipa

Ferencvaroš, ki ga Matko dobro pozna z domačih zelenic, po njegovem mnenju v evropskih tekmovanjih kaže precej drugačen obraz kot v madžarskem prvenstvu. "Lahko bi rekel, da gre za dve različni ekipi. V Evropi letos igrajo res fenomenalno. Tudi sam sem si po televiziji ogledal nekaj tekem in to je videti vrhunsko. V prvenstvu se nekoliko mučijo, je pa težko usklajevati domače in evropske tekme," je povedal. Nekdanjim soigralcem svetuje predvsem previdnost v obrambi. Dobro namreč ve, kako hitro znajo nogometaši Ferencvaroša izkoristiti prostor, ki jim ga ponudi nasprotnik. "Upam, da se bo Celje znašlo. Zagotovo bo dobro vzdušje in upam, da bodo izkoristili svoje priložnosti, ker Ferencvaroš v napadu res kaznuje. Imajo veliko kakovosti v napadu, veliko je utekanja za zadnjo linijo, s čimer je imelo Celje v zadnjem času nekaj težav. Na to bodo morali biti zelo pozorni," je opozoril Matko, ki ga veseli, da so grofje na zadnjih tekmah znova izboljšali tudi svojo igro v obrambi.

'Celotno mesto se obarva v vijolično in zeleno'

Matko je imel v svoji karieri priložnost izkusiti tako največji slovenski kot največji madžarski nogometni derbi. Med rivalstvoma Maribora in Olimpije ter Ujpesta in Ferencvaroša vidi številne vzporednice. Tudi barve dresov so skoraj identične. "Tako kot v Sloveniji - Olimpija in Maribor - je podobna zgodba tudi tukaj. Mi smo vijoličasti, tudi zgodovina je nekoliko podobna Mariborovi, Ferencvaroš pa bi lahko primerjal z Olimpijo. Ko se igra derbi, se mesto razdeli na pol. Celotno mesto se obarva v vijolično in zeleno. To je res vrhunski derbi," pojasnjuje Matko.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Ujpest - Ferencvaroš 24ur.com

Ujpest - Ferencvaroš 24ur.com

Ujpest - Ferencvaroš 24ur.com





Je pa med rivalstvoma ena velika razlika. Navijači Ujpesta na zmago nad osovraženim mestnim tekmecem čakajo že skoraj 11 let. Nazadnje so se je veselili decembra 2015. Matko je proti Ferencvarošu dvakrat remiziral, obakrat pa se je vpisal tudi med strelce. Nazadnje septembra letos, ko je prav njegov zadetek Ujpestu na stadionu, na katerem bodo v četrtek gostovali Celjani, prinesel remi z 2:2. "Z naše strani v zadnjem času nikakor ne uspemo zmagati na tem derbiju. Sam sem dvakrat osvojil vsaj točko. Zaradi tako dolgega čakanja na zmago so pričakovanja naših navijačev res velika. Vzdušje, ko se igra derbi, pa je vrhunsko," nam je opisal utrip nogometno razdeljene Budimpešte.

Se pozimi obeta nov korak v karieri?

Potem ko je v minuli sezoni s 17 zadetki končal na vrhu lestvice strelcev madžarskega prvenstva, Matko tudi v letošnji nadaljuje z dobrimi predstavami. S šestimi zadetki si trenutno deli četrto mesto med najboljšimi strelci lige, vse vidnejšo vlogo pa ima tudi v slovenski reprezentanci. Ob takšnih predstavah in bližajočem se zimskem prestopnem roku je seveda na mestu vprašanje, ali bo Budimpešta še dolgo njegov dom. "Za zdaj sem še vedno z glavo pri Ujpestu. Vsi pa vemo, da prihaja zimski prestopni rok. Sem v dobri formi in če bo prišla ponudba, s katero bova zadovoljna tako jaz kot klub in ki bi pomenila napredek v moji karieri, se bomo o tem pogovarjali. Ampak tukaj sem zelo zadovoljen in nimam težav s tem, da bi v Ujpestu ostal tudi dlje časa," je pojasnil.

Pod Cesarjem se je v reprezentanci našel

Vse pomembnejši člen je Matko postal tudi v slovenski izbrani vrsti. Septembra je bil ob zmagi nad Severno Makedonijo eden od dveh strelcev, pod vodstvom Boštjana Cesarja pa, kot pravi, uživa tako na igrišču kot zunaj njega. "S selektorjem imava res vrhunski odnos. Zdi se mi, da ima celotna ekipa odličen odnos z njim in strokovnim štabom. Mislim, da se tudi na naših igrah vidi, da smo res ena prava klapa in da vse deluje tako na igrišču kot zunaj njega," je poudaril.

Aljoša Matko FOTO: Damjan Žibert

Po spodbudnih predstavah v ligi narodov so misli že usmerjene proti naslednjemu velikemu reprezentančnemu cilju – evropskemu prvenstvu leta 2028. "Dosegli smo nekaj dobrih rezultatov, zdaj pa je treba to potrjevati tudi naprej. Zagotovo je cilj, da se prek kvalifikacij znova uvrstimo na evropsko prvenstvo in pokažemo, da se Slovenija zmore v kratkem času dvakrat uvrstiti na tako veliko tekmovanje," pravi slovenski napadalec.

V Budimpešti ga čaka še eno veliko veselje