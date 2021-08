Aljoša Matko iz Maribora v švedski Hammarby

"Aljoša si je po vsem, kar je doslej naredil za Maribor, želel novih izzivov. Ob prejeti ponudbi smo našli skupen jezik s Hammarbyjem in prestop izpeljali domala v zadnjem možnem trenutku, saj se je na Švedskem zaključeval prestopni rok. V imenu celotnega kluba velika hvala za prispevek v članskem moštvu, za vse gole na razvojni poti v nogometni šoli. Želimo mu vso srečo in verjamemo, da ima pred seboj obetavno, uspešno kariero," je ob sklenitvi posla pojasnil športni direktor Marko Šuler .

"Gre za nekoliko nepričakovan odhod in prestop, ki ga nismo predvideli. Ampak na veliko željo igralca in glede na njegovo prizadevnost v dolgih skupnih letih že od nogometne šole, odnos in pristop, s katerim je redno opozarjal nase, smo sklenili dogovor," je novico pospremila mariborska ekipa.

Maribor bo imel navijača na Švedskem

Aljoša Matko je v članski konkurenci za Maribor nastopal le eno sezono – na 34 tekmah je v prejšnji sezoni dosegel sedem golov. Pred tem je 21-letni napadalec pri mladincih in kadetih Maribora potrdil nadarjenost z izjemno učinkovitostjo: na 93 tekmah je zbral 67 golov. Med letoma 2005 in 2013 je igral v Beli krajini in bil nato do leta 2015 v Krki, preden se je preselil na Štajersko. Leta 2019 ga je Maribor posodil Bravu, na 34 tekmah je za Ljubljančane dosegel 15 golov, nato se je v prejšnji sezoni vrnil v Maribor.

Matko je ob slovesu od Ljudskega vrta dejal, da gre za posebne občutke: "Prišel sem s petnajstimi leti, tukaj našel svoj drugi dom in se nogometno izpopolnjeval v najpomembnejšem obdobju. Po vmesni posodi Bravu sem dobil priložnost tudi v članskem moštvu, postal mladi reprezentant, udeleženec evropskega prvenstva do 21 let. Nikdar ne bom pozabil vloge, ki jo ima Maribor v moji karieri."

Dodal je: "Toda začutil sem, da je primeren čas za naslednji korak, in z velikim motivom in željo po dokazovanju začenjam nov izziv. Ob tej priložnosti bi se želel celotnemu klubu, vsem, s katerimi sem sodeloval od leta 2015 v nogometni šoli, zahvaliti za vse, kar so storili zame. Moštvu želim, da uspešno nadaljuje sezono in da se naslov vrne, kamor sodi, Maribor pa bo zdaj imel novega, velikega navijača na Švedskem."