Alkmaar presenetil v Rimu

Nogometaši Lazia in Alkmaarja so v Rimu odprli boje osmine finala Konferenčne lige. V 18. minuti so povedli domači, potem pa so gostje pripravili popoln preobrat za izjemno popotnico pred povratnim srečanjem (1:2).

icon-expand Lazio - Alkmaar FOTO: AP Nogometaši Lazia niso uspeli nadaljevati odlične forme. Potem ko so v petek kot prvi v tej sezoni na gostovanju ugnali Napoli, so tokrat presenetljivo izgubili proti Alkmaarju (1:2). Rimljani so sicer v tej sezoni na evropski sceni vse prej kot prepričljivi, v svoji skupini Lige Europa so končali na tretjem mestu, zato so si morali na začetku drugega dela skozi dodatne kvalifikacije zagotoviti igranje v osmini finala Konferenčne lige. Za preboj med 16 najboljših so ugnali romunski Cluj. Lazio je sicer proti Alkmaarju začel z odlico, potem ko je iznajdljivi Pedro v 18. minuti v gol pretvoril podajo Mattie Zaccagnija. Lazio je imel tudi v nadaljevanju nekaj zrelih priložnosti, gostje pa so proti koncu prvega dela začeli prevzemati pobudo. Vangelis Pavlidis je tik pred koncem polčasa izkoristil nezbranost domače obrambe za izenačenje med odmorom (1:1). V drugem polčasu je bila četa Maurizia Sarrija povsem neprepoznavna. Milos Kerkez je to kaznoval v 62. minuti, ko je poskrbel za zmago gostov. Kmalu zatem bi lahko izenačil Sergej Milinković-Savić, a mu je veselje preprečil okvir vrat.