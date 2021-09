Allegri: Dybala in Morata ne bosta zaigrala proti Chelseaju

Massimiliano Allegri je potrdil, da bosta tako Paulo Dybala kot Alvaro Morata zagotovo izpustila sredin obračun Lige prvakov proti londonskemu Chelseaju. "Dybala in Morata zagotovo ne bosta igrala proti Chelseaju ali Torinu. To je zagotovo. Upamo lahko le, da ju bomo dobili nazaj po reprezentančnem premoru." Bianconeri bodo gostili aktualne zmagovalce v elitni Ligi prvakov, brez dveh glavnih členov udarne enajsterice pa vidijo veliko pomanjkljivost pred sredino tekmo. Modri ​​so v uvodni bitki z Zenitom zmagali, v Italiji pa se bodo želeli izkazati kot vredni evropski prvaki. Izguba Dybale predstavlja velik udarec za Juve glede na to, kako dobro je začel sezono 2021-22.

Strateg Torinčanov je lahko le razočarano pogledoval, ko je Dybala kmalu po doseženem prvem zadetku na nedeljski tekmi v joku zapustil nogometno zelenico. 27-letnik je nerodno pristal na sprednji nogi in ni mogel nadaljevati, več njegovih soigralcev pa ga je bodrilo. Morata je z igro še nadaljeval in ostal največja grožnja nasprotnikov, toda tudi Španec je v drugem polčasu zaprosil za zamenjavo – imel naj bi težave in bolečine v stegnih. Dybala in Morata sta v tej sezoni v vseh tekmovanjih dosegla vsak po tri zadetke za Juventus. Četa Massimiliana Allegrija bo 17. oktobra gostila Romo, zato upajo, da bosta oba zvezdnika že nared za povratek na zelenice.