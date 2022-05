Allegri: Dybalo je 'spodneslo' dejstvo, da naj bi bil novi Messi

Paulo Dybala bo to poletje zapustil torinski Juventus. Trener Massimiliano Allegri je v torek dejal, da mora Argentinec "zopet postati on", kajti bili naj bi časi, ko naj bi ga nekoliko spodneslo dejstvo, da je novi Messi. Kljub vsem odlikam, ki jih premore, pa trener vidi še prostor za njegove izboljšave.

Paulo Dybala v naslednji sezoni ne bo več član Italijanskega velikana Juventusa, saj bo Staro damo zapustil po tem, ko je osvojil pet naslovov državnih prvakov, štiri italijanske superpokale ter tri italijanske pokale. Njegov kmalu že bivši trener je prepričan, da je Argentinec igralec velike kakovosti, toda imel naj bi tudi pomanjkljivost, kot na primer to, da je preprosto mislil, da je nekdo drug. "Paulo mora biti spet on, bil je trenutek, ko ga je zaneslo dejstvo, da je postal novi Messi. Toda igralec ne more posnemati ali misliti, da je podoben nekomu drugemu," je povedal trener Massimiliano Allegri v intervjuju za DAZN.

icon-expand Paulo Dybala FOTO: AP

"Je igralec, ki ima še veliko za dati, ker ima izjemne tehnične lastnosti in igra na božanski način, vendar se mora osredotočiti na svoje nogometne sposobnosti," je dodal. Poleg argentinskega virtuoza pa Torinčane zapušča tudi dolgoletni član Giorgio Chellini, moštvo tako usodo prepušča v roke Leonardu Bonucciju. Allegri je še razkril, da dolgoročno gledano, sta prihodnost kluba Italijan Manuel Locatelli in Nizozemec Matthijs de Ligt. "Giorgio (Chiellini) je bil pomemben člen ekipe, prav tako Gigi (Buffon) in Marchisio, če govorimo samo o Italijanih. Za prihodnost že imamo dva voditelja – de Ligta in Locatellija. Manuel se je izkazal za odličen nakup. Lahko pa bi postal tudi bodoči kapetan. Ima vse kakovosti, da lahko ostane pri nas več let," je pojasnil.

Seveda je beseda kmalu nanesla na zvezdnika velikega projekta Juventusa – govora je seveda o Srbu Dušanu Vlahoviću – "Tudi Dušan je lahko vodja na svoj način. Vedno želi zmagati. Če pogledamo karakterno, bo najverjetneje postal novi karizmatični vodja." Italijan (Allegri) je kljub okrepitvi ekipe sicer bil deležen kritik za Juventusovo igro v tej sezoni, a se sam s tem ne obremenjuje in se raje osredotoča na rezultate: "Dobro igrati je relativno. Vsak si to želi. Zmagovalec ne more nikoli igrati slabo, a tisti, ki igra dobro in izgubi, je kritiziran, ker rezultat ni pravi."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke