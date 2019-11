Mourinho je oddan, Allegri, Rodgers, Arteta pa na ožjem spisku za Arsenalov 'stolček'

V sporočilu navijačem na twitterju je Ljungberg zapisal: "Ne glede, kako dolgo bom vodil Arsenal, bom naredil vse, da vrnem nasmehe na obraz. Pred nami je zahtevnih nekaj tednov in moštvo potrebuje tvojo podporo. Gremo na delo!"Kot kaže, bo vsaj do konca leta Ljungberg glavni trener, lahko pa se zgodi podobno kot se je pri Manchester Unitedu, ko je Ole Gunnar Solskjaer tudi začasno prevzel trenersko mesto, a je po zaslugi dobrih rezultatov dobil polno zaupnico in tudi pogodbo.

Po pisanju angleških časnikov je bil želja Arsenala prav Jose Mourinho, a je slednji "zagrabil" priložnost in prevzel Tottenham, ki je odpustil Pochettina. Na seznamu želja je kar nekaj izkušenih trenerjev, po napovedih so na vrhu seznama Massimiliano Allegri (prost), Brendan Rodgers (trener Leicesterja), Mikel Arteta (pomočnik trenerja pri Manchester Cityju) in Nuno Espirito Santo (trener Wolverhamptona). Na seznamu so tudi Mauricio Pochettino(prost), Carlo Ancelotti (Neapelj), Steven Gerrard (Glasgow Rangers), Patrick Vieira (Nica) in Rafael Benitez (Dalian Yifang). Anketa Sky Sports med navijači na prvo postavlja Allegrija (29 odstotkov glasov), na drugo pa Pochettina (27 odstotkov), tretji je Arteta (12 odstotkov).

