Allegri jezen po drugem domačem porazu: Ne razumem, kot da bi imeli kurje možgane

Čeprav je Juventus kljub zaostanku napadal in nizal priložnosti v želji po izenačenju, se izid do zadnjega sodnikovega žvižga ni več spremenil. Sassuolo je dosegel (novo) odmevno zmago, črno-beli pa so se podpisali pod drugi domači prvenstveni poraz v letošnji sezoni.

Strateg stare dame Massimiliano Allegri je večkrat poudaril, da se poraz od poraza razlikuje, toda jezijo ga številne nepotrebne napake, ki se pojavljajo od začetka sezone. "So tekme, ki jih preprosto ne smeš izgubiti. Z vsem spoštovanjem do tekmeca, a sami smo največji krivci za ta poraz, Sassuolo pa ima na drugi strani dovolj kakovostno moštvo, da je vse skupaj lepo izkoristil in prišel – to je treba priznati – do zaslužene zmage," je objektivno oceno tekme 10. kroga italijanske Serie A med Juventusom in Sassuolom podal trener prvega. Očitno je, da se nogometaši Juventusa mučijo v dozdajšnjem delu sezone, igra pač ne steče tako, kot bi si Giorgio Chiellini in druščina želeli. Drži, da so v zadnjem mesecu dni po zadnjem porazu v Neaplju (1:2) dosegli sedem zmag in dvakrat remizirali, toda celotna podoba na igrišču ne vliva velikega upanja za dosego odmevnejših stvari v tej sezoni.