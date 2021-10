Allegri: Moramo sprejeti resničnost, smo ekipa za sredino lestvice

Juventus je trenutno šele na devetem mestu italijanskega prvenstva, za vodilnima Napolijem in Milanom pa ob tekmi več zaostaja že za 13 točk. V soboto je bil od Torinčanov boljši Hellas iz Verone, ki je na račun gola razlike prehitel staro damo. "Vse besede so trenutno odveč. Smo v slabi situaciji. Moramo sprejeti resničnost, da smo trenutno le ekipa za sredino lestvice," je bil po novem porazu brez dlake na jeziku Massimiliano Allegri, ki sicer verjame, da se lahko z nekaj več odločnosti in kvalitete njegova zasedba še izvije iz nehvaležnega položaja, v katerem se je znašla.

V 11 krogih je Juve prejel kar 15 zadetkov, kar je najslabši izkupiček kluba po sezoni 1961/1962. "Imamo dobro ekipo, a v nogometu se stvari ne odvijejo vedno, kot si sam želiš. Odzvati se moramo z odločnostjo in ponosom. Da imamo na sebi Juventusov dres, nam ne more biti zagotovilo, da bomo kar tako premagali ekipe na sredini lestvice. Vsako točko si bomo morali zaslužiti s pravim odnosom," je odločen italijanski strokovnjak.

Allegri je bil na novinarski konferenci po tekmi v mestu Romea in Julije prepričan, da je nova ničla že usodna v boju za naslov prvaka: "Morali bomo biti tiho in delati v tišini. Scudetto? No, mislim, da je tokrat odpeljal zadnji vlak."