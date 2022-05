Allegri o incidentu: Nekdo iz Interja me je brcnil

Strateg črno-belih iz Torina je po četrtem zadetku Interja povsem izgubil živce, po tekmi, ki se je končala v korist Milančanov (4:2), pa je Massimiliano Allegri sporen trenutek, ki je privedel do njegove izključitve, pojasnil takole: "Nekdo iz vrst Interja je pritekel mimo mene in me brcnil. Jasno je, da sem se odzval impulzivno, bil sem zelo jezen, toda moja izključitev je bila popolnoma upravičena." Ne le, da se je posul s pepelom, Allegri je tudi brez težav priznal, da si je tekmec povsem zaslužil pokalno lovoriko.

"Ko potegnemo črto, si je Inter zaslužil to lovoriko. Videlo se je, da nekateri naši ključni možje niso v dobri formi, ko pa igraš za lovorike, moraš biti na najvišji možni ravni pripravljenosti. Mi tokrat nismo bili, zato je treba Interju čestitati za zasluženo zmago. V iztekajoči se sezoni nismo osvojili niti ene lovorike, kar je za tako ugleden klub, kot je Juventus, veliko razočaranje," je priznal 54-letni italijanski strokovnjak iz Livorna. Z zmago v pokalnem tekmovanju bi stara dama vsaj malce ublažila bolečino po zgodnjem izpadu iz elitne Lige prvakov in izgubi primata v domačem prvenstvu.