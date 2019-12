Allegri: Kaj naj učim Ronalda, Ronaldinha, Dybalo in druge? Taktika je eno veliko sr**je

"Vračam se poleti, gotovo bom imel dovolj možnosti, da se "reaktiviram". V teh nekaj mesecih pa se ne bom angažiral. Spremljam dogajanje v nogometu, toda bolj s strani. Nobena ponudba me ne more prepričati. Ta hip. Poleti bo drugače?" Trofejni trener trenutno še uživa "akademsko pavzo", zaradi katere je še nedavno odbil ponudbi Tottenhama in Arsenala, pred tem pa je prejel klice še nekaterih drugih klubov, vseh po vrsti članov Lige prvakov. "Nisem še pripravljen, baterije še polnim. Po koncu sezone bodo spet polne," je ESPN-ju zaupal Max Allegri, ki se je v izčrpnem pogovoru obregnil ob tehnološke pripomočke v nogometu. "Jaz nimam niti prenosnika. Trenerju ni mesto za računalnikom, ampak ob igrišču. Forsiranje tehnologije ubija umetnost nogometa in tudi trenerskega poklica. Trenerji se ne razvijajo ob računalnikih, ampak ob igrišču."

"Nogomet ni znanost, pač pa umetnost. Vse te silne taktike, sheme, vse to je težko sr**je. Vrhunski nogometaši so po veščinah, nadarjenosti in znanju na nivoju vrhunskih umetnikov različnih dejavnosti. Jaz, kot trener, moram igralce ustrezno fizično pripraviti, jim pred tekmo podeliti navodila, jih razporediti na optimalne igralne pozicije. A nato, ko se tekma začne, so oni tisti, ki držijo škarje in platno. Oni so tisti, ki se odločajo kaj in kako z žogo." Allegri je priznal, da preprosto uživa, ko preko malih zaslonov gleda velemojstre na delu. Sedaj ima za takšno početje precej več časa. "Ljubim opazovati vrhunskega igralca, kaj vse počne z žogo. Ko sem ob igrišču, nisem zgolj trener ekipe, sem tudi gledalec izjemnega šova, ki mi ga na igrišču privoščijo in omogočajo sijajni nogometaši. In ne pozabite, nogomet je umetnost."