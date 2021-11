Allegri po boleči lekciji v Londonu: Potrebujemo ravnotežje in umirjenost

Varovanci nemškega strokovnjaka Thomasa Tuchla so po mnenju mnogih še boljši, kot so bili v prejšnji sezoni, ko so si z zmago v finalu Lige prvakov proti Manchester Cityju pokorili nogometno Evropo.

Ne le da so si z visoko zmago nad Juventusom v 5. krogu skupinskega dela tekmovanja zagotovili ugodnejši izhodiščni položaj pred vstopom v izločilne boje, glavnim konkurentom so dali še veliko jasneje vedeti, da lansko slavje v Ligi prvakov ni bilo naključje. To je bilo plod izjemne igralske kakovosti, s katero razpolaga eden od najboljših trenerjev na svetu, čigar podpis je jasno razviden na vsakem koraku. "Allegri (Massimiliano Allegri, trener Juventusa, op. p.) se lahko še tako trudi skriti očitne pomanjkljivosti v igri Juventusa, a v tem trenutku je boleča resnica, da niso konkurenčni najboljšim štirim, petim klubom na stari celini – ne glede na osvojenih 12 točk po petih odigranih tekmah skupinskega dela," so bili po hudem porazu v Londonu do črno-belih kritični pri kultnem italijanskem športnem časniku Gazzetti dello Sport.