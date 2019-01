Allegri po odločilnem zadetku Ronalda: Prav za to smo ga pripeljali

"To je to, kar sem si želel: dobro začeti leto 2019. Presrečen sem, da sem osvojil prvo lovoriko z Juventusom," je po osvojitvi superpokalnega naslova z edinim in odločilnim zadetkom na tekmi z AC Milanom povedal portugalski nogometaš Cristiano Ronaldo.

"To je bila zelo težka tekma, bilo je zelo vroče, težko je bilo igrati v takih pogojih. Dobro smo igrali, smo zasluženi zmagovalci, vesel sem, da sem zabil za zmago," je za italijanskiRai pojasnil Cristiano Ronaldo. "Korak za korakom. Liga je prvi cilj, toda čaka nas še veliko dela, liga je dolga. Treba je ostati miren in nadaljevati v tem slogu," je pristavil Ronaldo. Trener Juventusa Massimiliano Allegri je bil po tekmi v Džedi razumljivo zadovoljen z doprinosom Cristiana Ronalda. "Zato smo ga pripeljali. Je najboljši in odloča tekme. Za nas je zelo pomemben. Dobro se je gibal in zabil izjemno pomemben gol. Toda celotna ekipa je bila zelo dobra," je še pojasnil Allegri.