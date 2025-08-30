Allegri po zmagi Milana: Z Modrićem na igrišču je vse lažje

39-letni hrvaški reprezentant, ki je Milan okrepil pred mesecem dni, je prvič po selitvi iz Madrida odigral celo tekmo. Nogometašem iz mesta mode so na tekmi v Lecceju razveljavili dva zadetka, do prvega regularnega pa so prišli v 66. minuti, ko je Luka Modrić z odlično podajo pripravil zadetek Rubena Loftusa-Cheeka. Končni izid je ob koncu rednega dela postavil Christian Pulisic.

Modrić je tako vnovič dokazal, da kljub svojim letom še vedno lahko igra na najvišji ravni, italijanski trener Massimiliano Allegri pa meni, da je Hrvat resnično izjemna okrepitev Milana: "Modrić je prvak in izjemen človek, z njim na igrišču je vse lažje. V prvem polčasu smo igrali dolge žoge, v drugem smo kombinirali. Bila je lepa zmaga proti dobremu Lecceju. Naredili smo korak naprej. Ne samo zato, ker nismo prejeli gola, ampak smo se izboljšali v mnogih segmentih igre."