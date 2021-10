Allegri pred derbijem v Milanu: Inter je še vedno moj favorit za 'scudetto'

"Ali gre za odločilno tekmo? Bila je to tudi tista z Romo," je pred tekmo v Milanu (nedelja ob 20.45) še izpostavil trener Juventusa Massimiliano Allegri, ki se je na klop Stare dame vrnil po dveh letih premora. Juventus je v času Allegrijeve odsotnosti uspel izgubiti primat v italijanski Serie A in prvič po devetih sezonah primat predal prav Interju.

A tudi pri Interju se je marsikaj spremenilo, odšel je tvorec uspeha Antonio Conte, prišel je Simone Inzaghi. Allegrija veseli, da se v ekipo vrača Paulo Dybala, za mnoge prvi zvezdnik Stare dame. "Na Meazzi (Interjev stadion, op. p.) bo 60.000 gledalcev, to bo čudovit večer in zagotovo bomo priča izjemni tekmi," je – tako slovita La Gazzetta dello Sport – napovedal Allegri. "Inter je še vedno najmočnejše moštvo in prvi favorit za osvojitev 'scudetta' (naslov italijanskega prvaka, op. p.)," je prepričan italijanski strokovnjak.

Seveda pa bo s svojo ekipo skušal to spremeniti in v nedeljo nadaljevati zmagovalni niz Juventusa. Ta je namreč dobil zadnjih šest tekem (od tega zadnje štiri z rezultatom 1:0), skupno pa je v vseh tekmovanjih neporažen že na zadnjih osmih tekmah. "Za nas je tekma z Interjem zelo pomemben test, toda ne gre za odločilni spopad. V kolikor bi uspeli zmagati, bi to pomenilo korak naprej in podaljšanje pozitivnega niza," je še izpostavil trener Juventusa, ki mu gre letos odlično v Ligi prvakov – Stara dama je namreč dobila prav vse tri obračune skupinskega dela. "Tista tekma z Romo (zmaga z 1:0 v prejšnjem krogu Serie A) je bila precej bolj odločilna. Ne moremo razmišljati o tem, da lahko zavoljo ene tekme dobimo ali izgubimo prvenstvo. Moramo razmišljati o tem, da najdemo kontinuiteto," je zaključil Allegri.