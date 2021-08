Allegri: Ronaldo ostaja v Juventusu

"Rešimo to zadevo. Ronaldo mi je rekel, da ostaja v Juventusu," je pred nedeljsko uvodno tekmo italijanskega prvenstva z Udinesejem dejal Massimiliano Allegri . Tudi sam je sit ugibanj o selitvi Ronalda k PSG-ju, Manchester Cityju ter morebitni vrnitvi v Real Madrid ... Vendar pa je v torek tudi novi Realov šef Carlo Ancelotti zavrnil idejo o tem, da bi se Ronaldo kmalu vrnil k španskemu velikanu. "Cristiano je legenda Real Madrida in ima vso mojo ljubezen in spoštovanje. Nikoli nisem razmišljal, da bi se vrnil. Veselimo se prihodnosti," je zapisal.

"Vedno je trdno treniral in bil pri stvari. Bral sem o različnih ponudbah, toda sam si nikoli ni želel iz Torina," je še dejal trener Stare dame. Lani je bil 36-letni Ronaldo z 29 goli prvi strelec v serie A. Z Juventusom je že osvojil dva naslova prvaka na Apeninskem polotoku. Maja je postal najhitrejši igralec, ki je za italijansko moštvo dosegel 100 golov – to mu je uspelo na vsega 131 tekmah.

Situacijo je komentiral tudi nogometaš: "Pojavila se je vrsta novic in zgodb, ki so me povezovale z različnimi klubi. A nihče se ni res potrudil in zapisal resnice." Nekdanji napadalec Manchester Uniteda se je leta 2018 iz Madrida preselil v Juventus, dobil pa je pogodbo v vrednosti 112 milijonov evrov. To bo njegova tretja sezona za Bianconere, pogodba se mu izteče 30. junija 2022. Petkratnemu dobitniku Zlate žoge je torej na stadionu Allianz preostalo še 10 mesecev.