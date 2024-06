Allegri tudi uradno ni več trener Juventusa, prihaja Motta?

Črno-beli so se razšli z dozdajšnjim trenerjem Massimilianom Allegrijem po finalu italijanskega pokala, ki ga je Juventus osvojil po zmagi z 1:0 na tekmi proti Atalanti.

Allegri je po zaključku tekme kazal nenavadno jezo, tako do nekaterih predstavnikov medijev kot do sodniškega kadra. Med proslavljanjem zmage pa se je z očitnimi gestami znesel tudi nad športnim direktorjem Cristianom Giuntolijem. Allegrijevo vedenje so v klubu označili za nesprejemljivo in v nasprotju z vrednotami kluba in nogometa.