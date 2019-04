Allegri vrača udarec: Šestkrat sem osvojil italijansko prvenstvo

Stara dama iz Torina je v 34. krogu italijanskega prvenstva remizirala na gostovanju pri Interju. Domači so povedli že v uvodnih minutah tekme po zaslugi Radje Nainggolana , v drugem polčasu pa je njihovo prednost le izničil Cristiano Ronaldo in s tem že šeststotič v karieri zatresel mrežo. Portugalec se je v Torino preselil poleti, z enim samim namenom – osvojiti Ligo prvakov.

"V Italiji so prav vsi postali nogometni teoretiki. To je postal velik problem. Tako kot vi, ki ste se nogometa učili iz knjig. Zdaj pa utihnite, da pridem do besede. Nimate pojma o nogometu. Vi le sedite za mizo, berete knjige. Ne veste nič o praktičnem vidiku nogometa. Šestkrat sem osvojil italijansko prvenstvo," je v pogovoru za Sky Sport Italiajezno poudaril Allegri.

Italijanu je šlo v nos predvsem nogometno politiziranje po porazu Juventusa v četrtfinalu Lige prvakov. "Proti Ajaxu so nas odnesli njihovi protinapadi, ne nogometni stil. Zdelo se je, kot da imajo neverjeten stil igre, čeprav so bili po mojem mnenju nevarnejši v Amsterdamu," je zagotovil strateg stare dame.

Številni mediji so se po porazu Juventusa v Ligi prvakov razpisali tudi o mogoči zamenjavi za Italijana, na trenerski stolček v Torinu pa posedliPepa Guardiolo. Allegri je ob tem vsem kritikom položil na srce nekaj besed, ki so mu, več kot očitno, ležale na duši: "Včasih moraš improvizirati in vizija, ki si jo sestavil julija, se povsem spremeni. Obstaja razlika med dobro igro in zmago, ne tako majhna, kot se na prvi pogled zdi."