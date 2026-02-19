Allegri zabrusil Fabregasu: 'Otrok si, ki je nedavno postal trener'

Milan se je z domačim remijem proti Comu še bolj oddaljil od prvega mesta državnega prvenstva, ki ga zaseda Inter. Rossoneri za največjim tekmecem zdaj zaostajajo že za 7 točk. Sredin obračun bi se za sedemkratne evropske prvake lahko končal tudi slabše. V 31. minuti je goste v vodstvo namreč popeljal mladi posojenec madridskega Reala Nico Paz , ki že celotno sezono navdušuje s svojimi predstavami. Domači so v 64. minuti preko zadetka Rafaela Leaoa vendarle prišli do izenačenja, a do konca tekme rezultata niso uspeli obrniti v svoj prid.

Strateg Milana Massimiliano Allegri in trener Coma Cesc Fabregas si ne bi mogla biti bolj različna, kar se tiče njunega stila igre. Večni pragmatik Allegri je na prvem obračunu letošnje sezone državnega prvenstva premagal španskega idealista, ki navdušuje na klopi relativnega novinca med italijansko elito. Poleg akcije na terenu pa je v sredo zavrelo tudi ob strani kultne zelenice v Lombardiji. Fabregasa je zmotila odločitev glavnega sodnika, da ni izključil Alexisa Saelemaekersa . Nekdanji španski reprezentant svoje jeze ni mogel zadrževati in je ob robu igrišča Belgijcu fizično preprečil, da bi se Belgijec hitro vrnil v obrambo.

To je seveda razjarilo domačo klop in Allegrija, ki ni ravno znan po svojem umirjenem in preudarnem obnašanju. Legendarni italijanski strateg si je zaradi svojega protestiranja prislužil tudi rdeči karton in bil primoran zapustiti obrobje igrišča.

Strasti so ponovno zavrele po koncu srečanja. Ko sta se strokovnjaka srečala na hodniku pred sobo za tiskovne konference, je Allegri Fabregasu zabrusil: "Otrok si, ki je včeraj postal trener," in mu dal jasno vedeti, kaj si misli o njegovem obnašanju. Španski strateg se je po tekmi sicer opravičil: "Opravičujem se za moje dejanje, nikakor ni bilo primerno ali profesionalno. Na to nisem ponosen in upam, da se mi nikoli več ne ponovi. Iz jeze sem se nekoliko dotaknil domačega igralca, to je nesprejemljivo," a njegovemu nasprotniku to ni veliko pomenilo.