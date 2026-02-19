Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Allegri zabrusil Fabregasu: 'Otrok si, ki je nedavno postal trener'

Milan, 19. 02. 2026 12.56 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Massimiliano Allegri in Cesc Fabregas

Akcija v Ligi prvakov je nekoliko zasenčila izredno zanimivo sredino dogajanje na italijanskih zelenicah. Na San Siru sta se spopadla Milan in Como ter se razšla z nedoločenim izidom 1:1. Spopad je bil še bolj zanimiv na trenerskih klopeh, kjer sta se udarila dva diametralno drugačna trenerja, Cesc Fabregas ter Massimiliano Allegri. Stratega sta se po tekmi zapletla tudi v besedni dvoboj.

Milan - Como
Milan - Como
FOTO: Profimedia

Milan se je z domačim remijem proti Comu še bolj oddaljil od prvega mesta državnega prvenstva, ki ga zaseda Inter. Rossoneri za največjim tekmecem zdaj zaostajajo že za 7 točk. Sredin obračun bi se za sedemkratne evropske prvake lahko končal tudi slabše. V 31. minuti je goste v vodstvo namreč popeljal mladi posojenec madridskega Reala Nico Paz, ki že celotno sezono navdušuje s svojimi predstavami. Domači so v 64. minuti preko zadetka Rafaela Leaoa vendarle prišli do izenačenja, a do konca tekme rezultata niso uspeli obrniti v svoj prid.

Allegri po izključitvi
Allegri po izključitvi
FOTO: Profimedia

Strateg Milana Massimiliano Allegri in trener Coma Cesc Fabregas si ne bi mogla biti bolj različna, kar se tiče njunega stila igre. Večni pragmatik Allegri je na prvem obračunu letošnje sezone državnega prvenstva premagal španskega idealista, ki navdušuje na klopi relativnega novinca med italijansko elito. Poleg akcije na terenu pa je v sredo zavrelo tudi ob strani kultne zelenice v Lombardiji. Fabregasa je zmotila odločitev glavnega sodnika, da ni izključil Alexisa Saelemaekersa. Nekdanji španski reprezentant svoje jeze ni mogel zadrževati in je ob robu igrišča Belgijcu fizično preprečil, da bi se Belgijec hitro vrnil v obrambo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

To je seveda razjarilo domačo klop in Allegrija, ki ni ravno znan po svojem umirjenem in preudarnem obnašanju. Legendarni italijanski strateg si je zaradi svojega protestiranja prislužil tudi rdeči karton in bil primoran zapustiti obrobje igrišča.

Strasti so ponovno zavrele po koncu srečanja. Ko sta se strokovnjaka srečala na hodniku pred sobo za tiskovne konference, je Allegri Fabregasu zabrusil: "Otrok si, ki je včeraj postal trener," in mu dal jasno vedeti, kaj si misli o njegovem obnašanju. Španski strateg se je po tekmi sicer opravičil: "Opravičujem se za moje dejanje, nikakor ni bilo primerno ali profesionalno. Na to nisem ponosen in upam, da se mi nikoli več ne ponovi. Iz jeze sem se nekoliko dotaknil domačega igralca, to je nesprejemljivo," a njegovemu nasprotniku to ni veliko pomenilo.

Fabregas in Saelemaekers
Fabregas in Saelemaekers
FOTO: Profimedia

"Opravičil se je? Ok, naslednjič lahko potem jaz z drsečim štartom prekinem napad nasprotnika in bomo videli. V trenutku je prišlo do konflikta, saj sem stopil v bran svojemu igralcu, ne vem, kdo je prišel do mene," je bil oster Allegri, a vseeno tudi pohvalil svojega mlajšega kolega: "Veliko se še mora naučiti, saj je izredno mlad. Na igrišču moraš biti spoštljiv do sodnika in nasprotnikov. Želim mu veliko sreče, ima vse kakovosti, da osvoji res veliko lovorik."

milan massimiliano allegri cesc fabregas como rdeči karton

Kako bodo videti evropski Celjani brez Alberta Riere?

'Proti rasizmu nikoli ne moremo storiti dovolj'

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Tudi vaš otrok si zasluži srečo
Po počitnicah nazaj v šolo? Tako bo lažje vam in otroku
Po počitnicah nazaj v šolo? Tako bo lažje vam in otroku
Starševstvo v digitalni dobi: učinki na generacijo Alfa
Starševstvo v digitalni dobi: učinki na generacijo Alfa
Spanec na hrbtu ogroža otroka?
Spanec na hrbtu ogroža otroka?
zadovoljna
Portal
Lomilec ženskih src v objemu 33 let mlajše žene
4 znaki, ki vstopajo v nevarno območje, kar se tiče ljubezni
4 znaki, ki vstopajo v nevarno območje, kar se tiče ljubezni
Vitamin D in magnezij: kaj se zgodi, če ju vzamete skupaj?
Vitamin D in magnezij: kaj se zgodi, če ju vzamete skupaj?
Pomembno obvestilo za vse gledalce Kmetije
Pomembno obvestilo za vse gledalce Kmetije
vizita
Portal
'Ne boš imela otrok', so ji rekli. Nato je izgubila 90 kilogramov in šokirala vse
Simptom, ki lahko pomeni resno bolezen
Simptom, ki lahko pomeni resno bolezen
Ali pršice povzročajo smrčanje?
Ali pršice povzročajo smrčanje?
To lahko močno slabša vašo kvaliteto spanca
To lahko močno slabša vašo kvaliteto spanca
cekin
Portal
Odpadek, ki lahko reši energetsko krizo: Rabljene baterije električnih vozil kot ključ do stabilne energije?
Direktor pojasnjuje, zakaj vas ne bo zaposlil
Direktor pojasnjuje, zakaj vas ne bo zaposlil
Zvezdniku redka kartica Pokémon prinesla milijone
Zvezdniku redka kartica Pokémon prinesla milijone
Tega z gotovino nikoli ne počnite
Tega z gotovino nikoli ne počnite
moskisvet
Portal
Resnica, ki jo vsi skrivajo
Najdaljši most nad vodo povzroča panične napade
Najdaljši most nad vodo povzroča panične napade
Tragedija, ki je spremenila dirkaški svet
Tragedija, ki je spremenila dirkaški svet
7 znakov, da vaše prehranjevalne navade niso zdrave
7 znakov, da vaše prehranjevalne navade niso zdrave
dominvrt
Portal
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
Optimalno zaporedje čiščenja doma za zmanjšanje prašnih delcev
Optimalno zaporedje čiščenja doma za zmanjšanje prašnih delcev
10 stvari, ki jih morate takoj odstraniti iz kuhinje
10 stvari, ki jih morate takoj odstraniti iz kuhinje
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
okusno
Portal
Poceni družinsko kosilo: hitra pita iz osnovnih sestavin
Jaffa kroglice: hitra sladica brez peke, ki bo navdušila tudi otroke
Jaffa kroglice: hitra sladica brez peke, ki bo navdušila tudi otroke
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
voyo
Portal
Sanje Grofov
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Sandokan
Sandokan
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534