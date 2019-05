Agnelli: Razhod z Allegrijem ena najtežjih odločitev v življenju

Spisala sta lepo zgodbo o uspehu, a kot sta glavna akterja dogovora o koncu plodnega petletnega sodelovanja na odlično obiskani novinarski konferenci v Torinu priznala, je bil to najboljši mogoč trenutek za začetek novega poglavja z novim šefom strokovnega vodstva na klopi Juventusa. "V tem trenutku ne bom govoril o potencialnih naslednikih Massimiliana Allegrija , ker je potrebno slaviti človeka, ki je s svojim predan delom spisal zgodovino na trenerski klopi našega kluba. Spomnim se meseca maja pred šestimi leti, ko sem med spremljanjem finalne tekme Lige prvakov zagledal Maxa (Massimiliano Allegri, op. p.), kako izstopa iz hotela ... Tedaj sem si dejal, 'on bo naš naslednji trener'. Čakali smo še eno leto, da se nam je izpolnila želja. Imel je ves pogum tega sveta, da je tedaj prevzel vodenje Juventusa, s katerim je že v prvi sezoni osvojil naslov državnega prvaka in nastopil v finalu Lige prvakov. Za nami je pet prečudovitih let," je uvodoma dejal predsednik 'bianconerov' Andrea Agnelli , ki je v nadaljevanju priznal, da je to bila ena od najtežjih odločitev v njegovem življenju.

"V prvi vrsti bi želel poudariti, da sem v Allegriju dobil predvsem zelo dobrega prijatelja. Osebo, ki se ji lahko zaupam o marsičemu, toda zdaj se moram posvetiti prihodnosti, saj bo naslednjič, ko se znova zberemo, glavni cilj kluba vnovična osvojitev domačega prvenstva in tudi Lige prvakov. Pavel Nedved (športni direktor kluba, op .p.) uživa moje popolno zaupanje in prepričan sem, da bo našel ustreznega naslednika," se je o prijateljskem odnosu z 51-letnim strokovnjakom iz Livorna razgovor prvi mož črno-belih iz olimpijskega Torina. "Ko sem po porazu z Ajaxom v četrtfinalu Lige prvakov dejal, da Allegri ostaja naš trener tudi v naslednji sezoni, sem to mislil zelo resno. Toda s pretekom časa in po številnih opravljenih analizah, sta obe strani prišli do zaključka, da je morda to najboljši trenutek za boleče, a prijateljsko slovo. Max je bil režiser vsega dobrega in pravi 'maestro' našega šampionskega moštva. Čas pa bo pokazal, ali smo sprejeli pravilno odločitev," je še pristavil Agnelli.



Dovolj je bil le en sestanek

Ko je besedo prevzel zdaj že nekdanji trener 'stare dame', je najprej opozoril na napačne medijske zapise, da je pogojeval klubskemu vodstvu določene okrepitve in čas trajanja (nove) pogodbe. "Odnosi z vodilnimi možmi bodo tudi v prihodnje ostali na zelo visoki ravni. Določene stvari oziroma navedbe medijev, da sem pogojeval to in ono, preprosto ne držijo. Prišli smo do zaključka, da je morda res napočil čas za spremembe. Predsednik je ta oseba, ki sprejema ključne odločitve, in to je potrebno spoštovati. Za nami je prečudovito obdobje, v katerem smo osvojili številne lovorike in obenem postavili trdne temelje za že uspešnejšo bodočnost kluba," pa je s solzami v očeh povedal Massimiliano Allegri.