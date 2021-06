Allianz Arena ne bo mavrično obarvana na nemško-madžarski tekmi

Veljaki bavarske prestolnice so s to pobudo želeli izraziti svoje nestrinjanje do madžarske vlade, ki je pred kratkim sprejela zakon, ki omejuje informacijske pravice mladih glede homoseksualnosti in transseksualnosti.

"Uefa je politično in versko nevtralna organizacija, glede na politični kontekst pa smo se odločili, da to pobudo zavrnemo," je v zvezi s tem zapisala Uefa.