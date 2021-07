Allianz Arena vendarle v mavričnih barvah

Kot so sporočili iz kluba, bodo stadion v mavrične barve obarvali v znak spoštovanja in podpore skupnosti LGBTQ+, ki bo v soboto v bavarski prestolnici zaznamovala svojo različico parade ponosa oziroma Christopher Street Day, kot takšne dogodke imenujejo v Nemčiji. Pri nemškem prvaku so poudarili, da se zavzemajo za toleranco in se borijo proti homofobiji in diskriminaciji, pri tem pa bodo, tako kot v prejšnjih letih, tudi tokrat posegli po takšni simbolični zunanji podobi stadiona. "Bayern želi še enkrat jasno pokazati, da se zavzema za različnost. Menimo, da v naši družbi ni prostora za diskriminacijo in izključevanje," je ob tem dejal predsednik kluba Herbert Hainer. Predlog o mavrični obarvanosti stadiona je bil, kot poroča STA, sicer aktualen že sredi EP, del katerega je bil kot gostitelj tudi München. Evropska nogometna zveza (Uefa) pa je konec junija zavrnila zahtevo mestnega sveta Münchna, ki je nemške prireditelje evropskega prvenstva pozval, da stadion med tekmo Nemčija - Madžarska osvetlijo v mavričnih barvah.