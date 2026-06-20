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Nogomet

Almiron prekršil novo pravilo in postal prva 'žrtev' na SP

San Diego, 20. 06. 2026 09.29 pred 1 uro 1 min branja 9

Avtor:
A.V.
Miguel Almiron

Na tekmi drugega kroga v skupini D letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu med Paragvajem in Turčijo, ki jo je z golom Matiasa Galarze že v prvi minuti srečanja dobil Paragvaj, smo bili priča prvi izključitvi zaradi kršitve novega pravila, uveljavljenega pred začetkom mundiala v ZDA, Mehiki in Kanadi.

Prvič v zgodovini svetovnih prvenstev je bil igralec izključen zaradi pokrivanja ust. Ta "čast" je pripadla Miguelu Almironu, najboljšemu nogometašu Paragvaja, ki je moral ob koncu prvega polčasa tekme s Turčijo pri vodstvu svoje ekipe z 1:0 zapustiti igrišče.

To se je zgodilo v tretji minuti sodnikovega podaljška v prvem delu igre – medtem ko se je čakalo na izvedbo prostega strela Paragvaja, je Almiron "mimogrede" pokramljal s turškim reprezentantom Mertom Muldurom. Kaj mu je rekel, bo ostalo neznanka celo za priljubljene bralce z ustnic, saj si je Almiron usta pokril.

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Muldur je takoj dvignil roke v znak protesta in Ivanu Bartonu, sodniku iz Salvadorja, nakazal, da je napadalec Atlante, ki je zaslovel v Newcastlu, prekršil novo pravilo, jasno določeno pred začetkom mundiala. Glavni delivec pravice na obračunu v San Diegu je odšel do VAR-zaslona in ni dolgo okleval z odločitvijo. Almiron je tako postal prva "žrtev" novega pravila.

Mednarodna  nogometna zveza (Fifa) je omenjeno pravilo uvedla pred kratkim na pobudo njenega predsednika Giannija Infantina, da bi kaznovali rasistične ali druge diskriminatorne incidente na igrišču, potem ko si je nogometaš Benfice Gianluca Prestianni februarja letos na tekmi elitne Lige prvakov proti Real Madridu pokril usta z majico, ko je žalil Viniciusa Juniorja.

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KOMENTARJI9

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Dr.Rugelj
20. 06. 2026 11.22
Kaj pa če mu je le smrdelo iz ust in si je zato pokril lape ?
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0 0
Voly
20. 06. 2026 11.22
Ne vem, no. Za grd prekršek, ko nekdo gre na noge drugemu s podplatom je recimo rumeni karton, za pokrivanje ust pa rdeči? Meni se ne zdi logično, ker, če greš na nasprotnika s podplatom, ga lahko tako poškoduješ, da močno škodiš njegovi karieri, če ga pa recimo z rasizmom provociraš, mu pa to škodi samo psihično (kar je seveda lahko tudi hudo). Meni to ni logično.
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0 0
Mambo
20. 06. 2026 11.20
Pravilno
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0 0
kritika1
20. 06. 2026 10.48
Podpiram, ker gre za umazane provokacije. Zaostriti je treba še dve stvari. Ugovarjanje sodniku in kaznovanje sodnikov zaradi očitnih napačnih odločitev s tem, da se kazen tudi objavi. Potem je stvar urejena, da se tiste, ki skačejo in kričijo na sodnike ustrezno sankcionira. Čeprav tega na tem SP res ni veliko, kar je velik napredek. V ligah in evropskih tekmovanjih pa je tega ogromno, žal.
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+4
7 3
Nidani
20. 06. 2026 11.18
Ja, to pa res!
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0 0
a res1
20. 06. 2026 10.26
Bog nedaj, da te zasrbi v srednjem delu telesa, da se malo počohaš... Bolano...
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+1
6 5
Koronavirusovec
20. 06. 2026 10.38
kakšen srednji del telesa nekaj? a je o tem kakšno pravilo?
Odgovori
+1
4 3
Prelepa Soča
20. 06. 2026 11.16
a res1, se strinjam, res je BOLANO, da se moraš čohati pred množico ljudi, pač primitivci to počno.... in to kjerkoli so.
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+1
2 1
enajstdvanajst1
20. 06. 2026 10.21
to je dobro glede pokrivanja ust
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+5
9 4
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