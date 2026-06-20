Almiron prekršil novo pravilo in postal prva 'žrtev' na SP

Prvič v zgodovini svetovnih prvenstev je bil igralec izključen zaradi pokrivanja ust. Ta "čast" je pripadla Miguelu Almironu, najboljšemu nogometašu Paragvaja, ki je moral ob koncu prvega polčasa tekme s Turčijo pri vodstvu svoje ekipe z 1:0 zapustiti igrišče.
To se je zgodilo v tretji minuti sodnikovega podaljška v prvem delu igre – medtem ko se je čakalo na izvedbo prostega strela Paragvaja, je Almiron "mimogrede" pokramljal s turškim reprezentantom Mertom Muldurom. Kaj mu je rekel, bo ostalo neznanka celo za priljubljene bralce z ustnic, saj si je Almiron usta pokril.
Muldur je takoj dvignil roke v znak protesta in Ivanu Bartonu, sodniku iz Salvadorja, nakazal, da je napadalec Atlante, ki je zaslovel v Newcastlu, prekršil novo pravilo, jasno določeno pred začetkom mundiala. Glavni delivec pravice na obračunu v San Diegu je odšel do VAR-zaslona in ni dolgo okleval z odločitvijo. Almiron je tako postal prva "žrtev" novega pravila.
Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je omenjeno pravilo uvedla pred kratkim na pobudo njenega predsednika Giannija Infantina, da bi kaznovali rasistične ali druge diskriminatorne incidente na igrišču, potem ko si je nogometaš Benfice Gianluca Prestianni februarja letos na tekmi elitne Lige prvakov proti Real Madridu pokril usta z majico, ko je žalil Viniciusa Juniorja.
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