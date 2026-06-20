Almiron prekršil novo pravilo in postal prva 'žrtev' na SP

Prvič v zgodovini svetovnih prvenstev je bil igralec izključen zaradi pokrivanja ust. Ta "čast" je pripadla Miguelu Almironu, najboljšemu nogometašu Paragvaja, ki je moral ob koncu prvega polčasa tekme s Turčijo pri vodstvu svoje ekipe z 1:0 zapustiti igrišče.

To se je zgodilo v tretji minuti sodnikovega podaljška v prvem delu igre – medtem ko se je čakalo na izvedbo prostega strela Paragvaja, je Almiron "mimogrede" pokramljal s turškim reprezentantom Mertom Muldurom. Kaj mu je rekel, bo ostalo neznanka celo za priljubljene bralce z ustnic, saj si je Almiron usta pokril.