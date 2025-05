Real uradno potrdil prihod Alonsa, pri Bayerju ga bo zamenjal ten Hag

Leverkusen je pod vodstvom Xabija Alonsa osvojil zgodovinski prvi naslov v Bundesligi. V tisti sezoni so farmacevti osvojili tudi nemški pokal in igrali v finalu Lige Evropa, kjer so izgubili proti Atalanti. Alonsova ekipa je to sezono končala brez lovorike na drugem mestu nemškega prvenstva za prvakom Bayernom iz Münchna.

Španca so danes tudi uradno naznanili pri madridskem Realu, kjer bo zamenjal Carla Ancelottija, ki bo naslednji teden postal selektor Brazilije. "Xabi Alonso bo trener Real Madrida naslednje tri sezone, od 1. junija 2025 do 30. junija 2028," so sporočili. Trenerja bodo v klubu uradno predstavili v ponedeljek ob 12.30, ko bo podpisal pogodbo s predsednikom Florentinom Perezom.