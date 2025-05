Alonso tik pred prevzemom Reala: Dogovor s kraljevim klubom

Odločitev o menjavi trenerja naj bi bila sprejeta po izpadu Reala iz Lige prvakov proti Arsenalu. Carlo Ancelotti , ki ima pogodbo z Realom do leta 2026, naj bi že dosegel ustni dogovor o predčasni prekinitvi sodelovanja. Italijanski strateg naj bi se po koncu sezone posvetil prevzemu brazilske reprezentance, s katero naj bi vodil ekipo na svetovnem prvenstvu leta 2026. Toda še pred tem Italijana čaka boj za naslov španskega prvaka. Ancelotti je kot trener Reala osvojil kar petnajst lovorik: trikrat Ligo prvakov, trikrat svetovno klubsko prvenstvo, trikrat evropski superpokal, dvakrat La Ligo, dvakrat Copa del Rey in dvakrat španski superpokal.

Po poročanju več uglednih medijev, vključno z Marco, je Xabi Alonso dosegel dogovor z Real Madridom, da po koncu sezone 2024/25 prevzame vodenje prve ekipe. Trenutni trener Bayer Leverkusna naj bi podpisal triletno pogodbo z madridskim klubom in s seboj pripeljal svoja dolgoletna sodelavca Sebasa Parrillo in Alberta Encinasa .

Alonso, ki je kot igralec med letoma 2009 in 2014 nosil dres Reala, je v zadnjih letih navdušil kot trener. Pod njegovim vodstvom je Bayer Leverkusen osvojil svoj prvi naslov nemškega prvaka (leta 2024 je z njimi osvojil dvojno krono – nemško prvenstvo in pokal) in se uveljavil kot ena najmočnejših ekip v Bundesligi. Čeprav ima pogodbo z Leverkusnom do leta 2026, naj bi obstajal "gentlemanski dogovor", ki mu omogoča odhod v enega izmed svojih nekdanjih klubov brez večjih ovir.

Uradna potrditev prestopa Alonsa na klop Reala naj bi sledila po prihajajočem El Clasicu proti Barceloni, ki bo odigran v nedeljo. Alonsov prihod na klop Reala pomeni začetek novega poglavja za "kraljevi klub", ki si želi nadaljevati tradicijo uspehov z mladim in ambicioznim trenerjem na čelu. Velike revolucije v slačilnici Reala naj sicer ne bi bilo na vidiku, saj so v klubu prepričani, da je igralski kader, ki ga imajo na razpolago, pripravljen še dvigniti raven igre, ki so jo prikazali v letošnji sezoni.

Poleg vsega si v Madridu želijo, da novo klubsko svetovno prvenstvo v ZDA ne postane zgolj še eno tekmovanje v koledarju. Tudi zaradi tega naj bi sprejeli naslednje odločitve. Čeprav se je sprva zdelo nepredstavljivo, da bi ekipo takrat vodil začasni trener, so se v klubu na koncu odločili, da je najbolje, da Ancelotti junija začne delo z brazilsko reprezentanco. Nadaljevanje njegovega dela v Madridu bi bilo namreč nesmiselno, zato bo vlogo začasnega trenerja takrat najverjetneje prevzel Santiago Solari. Njegova naloga pa bo predvsem premostiti obdobje do prihoda Alonsa.