'Alonso ni bil izključni krivec, igralci morajo prevzeti odgovornost'

Slavni Črnogorec, ki drugo sezono zapored (uspešno) opravlja funkcijo športnega direktorja pri beograjskemu Partizanu, je med drugim dejal, da ga je tako drastičen ukrep dolgoletnega predsednika madridskega Reala Florentina Pereza presenetil. "Vedno je težko prebaviti oziroma preboleti poraz proti največjemu rivalu. Ne glede na to, za kakšno tekmovanje gre," je v intervjuju za hrvaške Sportske novosti uvodoma dejal 56-letni nogometni funkcionar in nadaljeval: "Odhod Xabija Alonsa me sicer ni šokiral, ker se je o tem govorilo že nekaj časa. Samo čakalo se je na en poraz, ki je več kot zgolj poraz, če me razumete, da se odslovi Alonsa. Menim, da je bil ta ukrep predsednika Pereza preuranjen, kajti Alonso je bil pripeljan na Santiago Bernabeu, da v nekaj letih predrugači madridski Real. Da ga posodobi v nogometnem smislu, a za to je potreben čas. Perezova poteza me je vsekakor presenetila."

Po besedah legendarnega Predraga Mijatovića Xabi Alonso ni bil izključni krivec za klavrno podobo Reala v dozdajšnjem delu sezone. FOTO: Profimedia

Alonso bo dokazal svojo odličnost

Xabi Alonso, nedvomno odličen strokovnjak, kar je nenazadnje dokazal na klopi Bayerja iz Leverkusna, je v vlogi glavnega trenerja Reala "trajal" zgolj dobrih pet mesecev. Po besedah Predraga Mijatovića je že od samega Alonsovega prihoda v Madrid bilo v zraku čutiti negativno ozračje. "Prepričan sem da, če bi Real dobil finale španskega superpokala proti Barceloni, bi bil Xabi Alonso danes zagotovo še trener Reala. So porazi, ki jih Perez težko "prežveči". Čeprav v preteklosti tovrstnih porazov ni manjkalo in jih je marsikateri Alonsov predhodnik uspel preživeti, je bilo očitno tokrat vse usmerjeno v ta finale, ki pa ne bi smel presoditi Xabiju Alonsu. Morali bi mu pustiti, da dela na daljši rok. Po medijih krožijo različne zgodbe o domnevnem nezadovoljstvu nekaterih nosilcev igre (Jude Bellingham, Vinicius Junior, Federico Valverde ...), ki pa bodo prej ali slej morali prevzeti svoj del odgovornosti," brez dlake na jeziku pravi Mijatović.

Xabi Alonso je na klopi Reala "trajal" vsega pol leta. FOTO: AP

Ancelotti s precej več "kredita" pri Perezu

Ta je prepričan, da je imel Carlo Ancelotti, ki je z Realom v dveh različnih mandatih osvojil vse, kar se je osvojiti dalo, precej več "kredita" pri predsedniku Perezu kot katerikoli drug trener v klubski zgodovini. "O Ancelottiju ni treba izgubljati besed. Gre za ikono svetovnega nogometa, ki pa je tudi že doživela nekaj težkih porazov v svoji trenerski karieri, zaradi katerih ni bila odpuščena. Za Alonsa se zdi, da tega zaupanja klubskega vodstva vanj ni bilo že od samega začetka. Tu se skriva največja razlika v primerjavi z Ancelottijem. Brez zaupanja pa tudi sploh ne moreš priti do kredita. Morda pa bi se moral Perez s sodelavci vprašati, ali je bilo trenutno moštvo, ki v zadnjem letu in pol glede na zvezdniški igralski kader ne deluje dobro, sploh ustrezno selekcionirano. K že tako močni zasedbi si pred časom priključil še Kyliana Mbappeja, ki je po mojem skromnem mnenju med tremi najboljšimi nogometaši na svetu ta hip. Tu očitno nekaj ne deluje, kot bi moralo," pravi Mijatović.

Po Mijatovićevih besedah je Carlo Ancelotti užival neprimerljivo več zaupanja pri predsedniku Reala Florentinu Perezu. FOTO: AP

Arbeloa - ambiciozen in pogumen trener

Zdaj se mnogi upravičeno sprašujejo, kaj lahko, če sploh, na klopi Reala naredi Alonsov naslednik Alvaro Arbeloa. Slednjemu trenerski debi na klopi belega baleta zagotovo ne bo ostal v lepem spominu, saj se je le dobrih 48 ur po odhodu Xabija Alonsa podpisal pod sramoten poraz v osmini finala španskega pokalnega tekmovanja. "Delal je samo v Akademiji in v dozdajšnjem delu sezone z drugo ekipo, zato je jasno, da nima potrebnih izkušenj za vodenje tako velikega kluba. Alvara sicer dobro poznam, gre za zelo ambicioznega in pogumnega trenerja, a kot na dlani je, da mu bo na začetku zelo težko. Prepričan pa sem, da se bodo zdaj vsi - od medijev, navijačev in tudi klubskega vodstva - preusmerili na igralce in jih klicali na odgovornost. Tu je imel Alonso veliko smolo, saj je bil kolateralna žrtev zaradi porušenih odnosov v garderobi. Vsekakor bo treba počakati nekaj časa in videti, ali je bila odločitev klubskega vodstva pravilna," je še pristavil vselej zgovorni Predrag "Peđa" Mijatović.