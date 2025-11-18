Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

'Alonso se ni spremenil', Benzema pozitivno o bivšem soigralcu

Madrid, 18. 11. 2025 13.40 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M.
Komentarji
0

Karim Benzema si že dve leti kruh služi v Savdski Arabiji, kjer igra za Al-Ittihad. Tudi po odhodu iz madridskega Reala Francoz še kar spremlja tekme kraljevega kluba. Dobitnik zlate žoge je pohvalil trenerja belega baleta Xabija Alonsa.

Karim Benzema in Xabi Alonso
Karim Benzema in Xabi Alonso FOTO: AP

Karim Benzema je s Xabijem Alonsom v španski prestolnici preživel pet sezon. Od 2009 do 2014 sta si delila slačilnico, v vmesnem času sta skupaj osvojila tudi t. i. "La Decimo", deseti naslov evropskih prvakov za beli balet. Alonso je letos prevzel vodstvo kraljevega kluba, kljub nekaterim slabšim predstavam je svoj povratek v Madrid začel dobro.

Xabi Alonso in Vinicius Junior
Xabi Alonso in Vinicius Junior FOTO: AP

V prejšnji sezoni Real ni osvojil niti ene lovorike, kar je za klub takšnega kova nesprejemljivo. Letošnjo sezono je beli balet začel bolje. Zmagali so na prvih šestih zaporednih tekmah, prvi poraz pa so doživeli na mestnem derbiju proti Atleticu. Konec oktobra so prišli do velikega skalpa, pred domačimi gledalci so zmagali na El Clasicu z 2:1.

V primerjavi z njegovim časom v Leverkusnu je Alonso malenkostno spremenil svoj način postavitve igralcev. V španski prestolnici ne uporablja sistema s tremi osrednjimi branilci, temveč se poslužuje bolj tradicionalne postavitve 4-3-3. 

Alonso
Alonso FOTO: Profimeda

Benzema pravi, da nekdanji španski reprezentant nogomet še vedno vidi na isti način kot v svojih igralskih časih: "Spominjam se, ko sva bila soigralca. Ni se spremenil, nogomet še vedno vidi na isti način. Pritisk na nasprotnika in vertikalne podaje, to je stil, ki mi je blizu. Pri klubu je šele pol leta, za zdaj odlično opravlja svoje delo. Potreboval pa bo čas."

Liverpool - Real Madrid
Liverpool - Real Madrid FOTO: Profimedia

 V zadnjem času pa je bilo moštvo Alonsa podvrženo več kritikam. V zadnjem krogu Lige prvakov jih je na Anfieldu premagal Liverpool, v ligi pa so na mestnem derbiju proti Rayu Vallecanu iztržili zgolj točko. Drugi najboljši strelec v zgodovini kraljevega kluba je stopil v bran svojemu nekdanjemu soigralcu in njegovim varovancem: "Ekipa Reala mi je všeč, dobro so videti na igrišču. Trenutno so na tapeti, ampak tako bo vedno, ko ne bodo zmagali. Ob vsakem remiju ali porazu lahko slišimo nekaj o rezultatski krizi. To je normalno za največji klub na svetu."

karim benzema xabi alonso real madrid
Naslednji članek

Poškodba Benjamina Šeška vendarle ni hujša

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330