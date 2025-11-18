'Alonso se ni spremenil', Benzema pozitivno o bivšem soigralcu

Karim Benzema si že dve leti kruh služi v Savdski Arabiji, kjer igra za Al-Ittihad. Tudi po odhodu iz madridskega Reala Francoz še kar spremlja tekme kraljevega kluba. Dobitnik zlate žoge je pohvalil trenerja belega baleta Xabija Alonsa.

Karim Benzema in Xabi Alonso FOTO: AP icon-expand

Karim Benzema je s Xabijem Alonsom v španski prestolnici preživel pet sezon. Od 2009 do 2014 sta si delila slačilnico, v vmesnem času sta skupaj osvojila tudi t. i. "La Decimo", deseti naslov evropskih prvakov za beli balet. Alonso je letos prevzel vodstvo kraljevega kluba, kljub nekaterim slabšim predstavam je svoj povratek v Madrid začel dobro.

Xabi Alonso in Vinicius Junior FOTO: AP icon-expand

V prejšnji sezoni Real ni osvojil niti ene lovorike, kar je za klub takšnega kova nesprejemljivo. Letošnjo sezono je beli balet začel bolje. Zmagali so na prvih šestih zaporednih tekmah, prvi poraz pa so doživeli na mestnem derbiju proti Atleticu. Konec oktobra so prišli do velikega skalpa, pred domačimi gledalci so zmagali na El Clasicu z 2:1. V primerjavi z njegovim časom v Leverkusnu je Alonso malenkostno spremenil svoj način postavitve igralcev. V španski prestolnici ne uporablja sistema s tremi osrednjimi branilci, temveč se poslužuje bolj tradicionalne postavitve 4-3-3.

Alonso FOTO: Profimeda icon-expand

Benzema pravi, da nekdanji španski reprezentant nogomet še vedno vidi na isti način kot v svojih igralskih časih: "Spominjam se, ko sva bila soigralca. Ni se spremenil, nogomet še vedno vidi na isti način. Pritisk na nasprotnika in vertikalne podaje, to je stil, ki mi je blizu. Pri klubu je šele pol leta, za zdaj odlično opravlja svoje delo. Potreboval pa bo čas."

Liverpool - Real Madrid FOTO: Profimedia icon-expand