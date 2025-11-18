'Alonso se ni spremenil', Benzema pozitivno o bivšem soigralcu

Karim Benzema je s Xabijem Alonsom v španski prestolnici preživel pet sezon. Od 2009 do 2014 sta si delila slačilnico, v vmesnem času sta skupaj osvojila tudi t. i. "La Decimo", deseti naslov evropskih prvakov za beli balet. Alonso je letos prevzel vodstvo kraljevega kluba, kljub nekaterim slabšim predstavam je svoj povratek v Madrid začel dobro.
V prejšnji sezoni Real ni osvojil niti ene lovorike, kar je za klub takšnega kova nesprejemljivo. Letošnjo sezono je beli balet začel bolje. Zmagali so na prvih šestih zaporednih tekmah, prvi poraz pa so doživeli na mestnem derbiju proti Atleticu. Konec oktobra so prišli do velikega skalpa, pred domačimi gledalci so zmagali na El Clasicu z 2:1.
V primerjavi z njegovim časom v Leverkusnu je Alonso malenkostno spremenil svoj način postavitve igralcev. V španski prestolnici ne uporablja sistema s tremi osrednjimi branilci, temveč se poslužuje bolj tradicionalne postavitve 4-3-3.
Benzema pravi, da nekdanji španski reprezentant nogomet še vedno vidi na isti način kot v svojih igralskih časih: "Spominjam se, ko sva bila soigralca. Ni se spremenil, nogomet še vedno vidi na isti način. Pritisk na nasprotnika in vertikalne podaje, to je stil, ki mi je blizu. Pri klubu je šele pol leta, za zdaj odlično opravlja svoje delo. Potreboval pa bo čas."
V zadnjem času pa je bilo moštvo Alonsa podvrženo več kritikam. V zadnjem krogu Lige prvakov jih je na Anfieldu premagal Liverpool, v ligi pa so na mestnem derbiju proti Rayu Vallecanu iztržili zgolj točko. Drugi najboljši strelec v zgodovini kraljevega kluba je stopil v bran svojemu nekdanjemu soigralcu in njegovim varovancem: "Ekipa Reala mi je všeč, dobro so videti na igrišču. Trenutno so na tapeti, ampak tako bo vedno, ko ne bodo zmagali. Ob vsakem remiju ali porazu lahko slišimo nekaj o rezultatski krizi. To je normalno za največji klub na svetu."
