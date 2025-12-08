Alonso za poraz krivi poškodbe in sojenje: 'Sodnik nas je spravljal ob živce'

Celta je prvič po 19 letih prišla do zmage na Bernabeuu. Vse tri točke je iz španske prestolnice odnesla po dveh zadetkih Williota Swedberga, ki je na teren vstopil ob začetku drugega polčasa. Beli balet je vse od 64. minute igral z igralcem manj, po tem ko si je Fran Garcia privoščil dva rumena kartona v samo eni minuti igre. Levi bočni branilec je brez velikega ugovarjanja zapustil teren.
Ta odločitev glavnega delilca pravice Alejandra Quintera ni toliko razjezila tabor kraljevega kluba kot izključitev Alvara Carrerasa v 92. minuti. 22-letnik je zaradi predolgega jezika v nekaj sekundah prejel dve rumeni kazni in svojo ekipo pustil z zgolj devetimi igralci. Ob tem je madridska klop popolnoma izgubila živce, rdeč karton je prejel tudi mladi Endrick, ki na tekmi ni odigral niti minute.
Xabi Alonso po tekmi ni skrival svojega nezadovoljstva s sojenjem: "Sodniške odločitve so nas spravljale ob živce. Rdeč karton Carrerasa je bil izredno vprašljiv, videti je bilo, kot da ga je sodnik zanalašč izključil. Glavni delilec pravice je nenehno motil naš ritem in nas zaustavljal, pri Celti pa tega ni počel. Danes res nisem bil zadovoljen s sojenjem."
Nekaj sočnih besed je Quinteri po tekmi namenil tudi domači kapetan Dani Carvajal, ki že dlje časa počiva zaradi poškodbe. V tunelu je španski reprezentant sodniku zabrusil: "Takole sodiš, potem pa 'jokaš' na novinarskih konferencah."
Velik razlog za skrb Madridčanov je tudi oslabljenost zaradi poškodb, predvsem v obrambi. Na nedeljski tekmi je bil v 24. minuti zaradi novih težav zamenjan Eder Militao. "Imeli smo dober načrt, potem pa je poškodba nekoliko spremenila potek srečanja. Že tako imamo veliko težav z razpoložljivostjo naših igralcev, to je nekaj, kar nas izredno muči," je po porazu dejal zaskrbljeni Alonso.
Real v sredo čaka nova težka preizkušnja. V 6. krogu elitne lige prvakov na Bernabeuu prihaja Manchester City, ki ima v svojih vrstah stroj za zabijanje golov, ki ga poznamo po imenu Erling Haaland. Beli balet bo imel v sredo na voljo zgolj štiri obrambne igralce, to so že prej omenjena Garcia in Carreras in pa Raul Asencio ter Antonio Rudiger. Slaba popotnica za tekmo proti ekipi, ki izredno rada dosega zadetke.
Prav zaradi obrambne nestabilnosti obeh ekip se nam v sredo obeta prava nogometna poslastica. Ogledali si jo boste lahko na Kanalu A in VOYO. Uvodni studijski del se začne ob 20.30.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.