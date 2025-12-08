Alonso za poraz krivi poškodbe in sojenje: 'Sodnik nas je spravljal ob živce'

Real Madrid si je v nedeljo zvečer privoščil nov spodrsljaj v španskem državnem prvenstvu. Pred domačim občinstvom jih je tokrat na kolena spravila Celta iz Viga, ki je belemu baletu zadala boleč poraz v lovu za naslovom državnih prvakov. Xabi Alonso je po koncu tekme izrazil svoje nezadovoljstvo s sojenjem in zaskrbljenost zaradi zdravstvenega stanja svojih igralcev.

Real Madrid - Celta Vigo FOTO: AP icon-expand

Celta je prvič po 19 letih prišla do zmage na Bernabeuu. Vse tri točke je iz španske prestolnice odnesla po dveh zadetkih Williota Swedberga, ki je na teren vstopil ob začetku drugega polčasa. Beli balet je vse od 64. minute igral z igralcem manj, po tem ko si je Fran Garcia privoščil dva rumena kartona v samo eni minuti igre. Levi bočni branilec je brez velikega ugovarjanja zapustil teren. Ta odločitev glavnega delilca pravice Alejandra Quintera ni toliko razjezila tabor kraljevega kluba kot izključitev Alvara Carrerasa v 92. minuti. 22-letnik je zaradi predolgega jezika v nekaj sekundah prejel dve rumeni kazni in svojo ekipo pustil z zgolj devetimi igralci. Ob tem je madridska klop popolnoma izgubila živce, rdeč karton je prejel tudi mladi Endrick, ki na tekmi ni odigral niti minute.

Rdeči karton Carrerasa FOTO: AP icon-expand

Xabi Alonso po tekmi ni skrival svojega nezadovoljstva s sojenjem: "Sodniške odločitve so nas spravljale ob živce. Rdeč karton Carrerasa je bil izredno vprašljiv, videti je bilo, kot da ga je sodnik zanalašč izključil. Glavni delilec pravice je nenehno motil naš ritem in nas zaustavljal, pri Celti pa tega ni počel. Danes res nisem bil zadovoljen s sojenjem." Nekaj sočnih besed je Quinteri po tekmi namenil tudi domači kapetan Dani Carvajal, ki že dlje časa počiva zaradi poškodbe. V tunelu je španski reprezentant sodniku zabrusil: "Takole sodiš, potem pa 'jokaš' na novinarskih konferencah."

Dani Carvajal ob robu igrišča FOTO: Profimedia icon-expand

Velik razlog za skrb Madridčanov je tudi oslabljenost zaradi poškodb, predvsem v obrambi. Na nedeljski tekmi je bil v 24. minuti zaradi novih težav zamenjan Eder Militao. "Imeli smo dober načrt, potem pa je poškodba nekoliko spremenila potek srečanja. Že tako imamo veliko težav z razpoložljivostjo naših igralcev, to je nekaj, kar nas izredno muči," je po porazu dejal zaskrbljeni Alonso.

Poškodba Ederja Militaa FOTO: AP icon-expand