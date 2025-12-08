Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Alonso za poraz krivi poškodbe in sojenje: 'Sodnik nas je spravljal ob živce'

Madrid, 08. 12. 2025 10.02 | Posodobljeno pred 11 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M.
Komentarji
3

Real Madrid si je v nedeljo zvečer privoščil nov spodrsljaj v španskem državnem prvenstvu. Pred domačim občinstvom jih je tokrat na kolena spravila Celta iz Viga, ki je belemu baletu zadala boleč poraz v lovu za naslovom državnih prvakov. Xabi Alonso je po koncu tekme izrazil svoje nezadovoljstvo s sojenjem in zaskrbljenost zaradi zdravstvenega stanja svojih igralcev.

Real Madrid - Celta Vigo
Real Madrid - Celta Vigo FOTO: AP

Celta je prvič po 19 letih prišla do zmage na Bernabeuu. Vse tri točke je iz španske prestolnice odnesla po dveh zadetkih Williota Swedberga, ki je na teren vstopil ob začetku drugega polčasa. Beli balet je vse od 64. minute igral z igralcem manj, po tem ko si je Fran Garcia privoščil dva rumena kartona v samo eni minuti igre. Levi bočni branilec je brez velikega ugovarjanja zapustil teren.

Ta odločitev glavnega delilca pravice Alejandra Quintera ni toliko razjezila tabor kraljevega kluba kot izključitev Alvara Carrerasa v 92. minuti. 22-letnik je zaradi predolgega jezika v nekaj sekundah prejel dve rumeni kazni in svojo ekipo pustil z zgolj devetimi igralci. Ob tem je madridska klop popolnoma izgubila živce, rdeč karton je prejel tudi mladi Endrick, ki na tekmi ni odigral niti minute.

Rdeči karton Carrerasa
Rdeči karton Carrerasa FOTO: AP

Xabi Alonso po tekmi ni skrival svojega nezadovoljstva s sojenjem: "Sodniške odločitve so nas spravljale ob živce. Rdeč karton Carrerasa je bil izredno vprašljiv, videti je bilo, kot da ga je sodnik zanalašč izključil. Glavni delilec pravice je nenehno motil naš ritem in nas zaustavljal, pri Celti pa tega ni počel. Danes res nisem bil zadovoljen s sojenjem."

Nekaj sočnih besed je Quinteri po tekmi namenil tudi domači kapetan Dani Carvajal, ki že dlje časa počiva zaradi poškodbe. V tunelu je španski reprezentant sodniku zabrusil: "Takole sodiš, potem pa 'jokaš' na novinarskih konferencah."

Dani Carvajal ob robu igrišča
Dani Carvajal ob robu igrišča FOTO: Profimedia

Velik razlog za skrb Madridčanov je tudi oslabljenost zaradi poškodb, predvsem v obrambi. Na nedeljski tekmi je bil v 24. minuti zaradi novih težav zamenjan Eder Militao. "Imeli smo dober načrt, potem pa je poškodba nekoliko spremenila potek srečanja. Že tako imamo veliko težav z razpoložljivostjo naših igralcev, to je nekaj, kar nas izredno muči," je po porazu dejal zaskrbljeni Alonso.

Poškodba Ederja Militaa
Poškodba Ederja Militaa FOTO: AP

Real v sredo čaka nova težka preizkušnja. V 6. krogu elitne lige prvakov na Bernabeuu prihaja Manchester City, ki ima v svojih vrstah stroj za zabijanje golov, ki ga poznamo po imenu Erling Haaland. Beli balet bo imel v sredo na voljo zgolj štiri obrambne igralce, to so že prej omenjena Garcia in Carreras in pa Raul Asencio ter Antonio Rudiger. Slaba popotnica za tekmo proti ekipi, ki izredno rada dosega zadetke.

Prav zaradi obrambne nestabilnosti obeh ekip se nam v sredo obeta prava nogometna poslastica. Ogledali si jo boste lahko na Kanalu A in VOYO. Uvodni studijski del se začne ob 20.30.

real madrid sodniki xabi alonso poraz
Naslednji članek

23 let od 'največjega rezultata v zgodovini mundialov', lahko Senegal ponovi šok iz Južne Koreje?

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
-MARIBOR-
08. 12. 2025 10.14
Vsak izgovor je dober, mogoče tudi ta...samo za one, ki verjamejo v to.
ODGOVORI
0 0
Luigi Taveri II.
08. 12. 2025 10.11
+1
Velika dilema do poldneva ali pogledam posnetek Celte ali pa grem v Dubai na kavo za 55 evrov
ODGOVORI
1 0
Luigi Taveri II.
08. 12. 2025 10.06
+1
Od obljubljenega atomskega nogometa lahko gledamo le Černobil
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385