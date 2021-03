Umrl košarkarski velikan Elgin Baylor

V sezoni 1958/59 je bil novinec leta in najkoristnejši igralec tekme zvezd. V karieri je povprečno dosegal po 27,4 točke in 13,5 skoka na tekmo. Z Lakersi, ki so se leta 1960 iz Minneapolisa preselili v Los Angeles, je Baylor igral v osmih finalih, a ni nikoli osvojil naslova prvaka. Je tudi rekorder glede doseženih točk na eni finalni tekmi. Bostonu jih je leta 1962 nasul 61.

O tem, kako velik pečat je pustil v Los Angelesu, govori tudi dejstvo, da njegova številka 22 visi pod stropom dvorane Staples Center, pred njo pa stoji njegov kip. V karieri je postal prvi igralec, ki je na tekmi dosegel 70 točk – 71 jih je dosegel novembra 1960 proti New York Knicksom – in ta rekord ekipe Lakersov je veljal vse do januarja 2006, ko je Kobe Bryant Torontu nasul 81 točk.

Baylor se je zaradi težav s koleni upokojil zgodaj v sezoni 1971/72 in tako zamudil priložnost za osvojitev naslova, saj so Lakersi v tisti sezoni v finalu ugnali Newyorčane.

Po karieri je Baylor tri sezone treniral New Orleans Jazze, a brez večjega uspeha. Zatem pa je svoje mesto našel v ekipi Los Angeles Clippersov, v kateri je kot generalni menedžer delal od leta 1986 do leta 2009. Leta 1977 so ga izbrali v hram slavnih ("Basketball Hall of Fame"), aprila 2018 pa so mu pred Staples Centrom postavili kip kot šestemu igralcu Jezernikov.