Alonsu odleglo po težko prigarani zmagi proti Alavesu

Madrid, 15. 12. 2025 12.56 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A.V.
Xabi Alonso

Nogometaši madridskega Reala so se po (nesrečnem) porazu sredi prejšnjega tedna v skupinskem delu elitne Lige prvakov proti Manchester Cityju hitro pobrali in štiri dni pozneje v dvoboju španskega prvenstva na gostovanju pri Alavesu prišli do trdo prigarane zmage (1:2). Igralci belega baleta so po koncu srečanja znova poudarili, da popolnoma podpirajo svojega trenerja Xabija Alonsa.

Garderoba madridskega Reala je podobno kot pred zadnjim obračunom v Ligi prvakov proti Manchester Cityju tudi po zadnjem prvenstvenem dvoboju z Alavesom poslala v javnost jasno in glasno sporočilo: "Mi 100-odstotno podpiramo našega trenerja!"

Glede na številne zapise v minulih dneh oziroma tednih, da so odnosi med nogometaši in glavnim trenerjem Reala Xabijem Alonsom vse prej kot idilični, je trdo prigarana zmaga na gostovanju pri Alavesu (2:1) prišla v idealnem trenutku.

Xabi Alonso za zdaj ostaja trener madridskega Reala.
Xabi Alonso za zdaj ostaja trener madridskega Reala.
FOTO: AP

Mnogi so bili prepričani, da je imel predsednik 15-kratnega evropskega klubskega prvaka Florentino Perez v primeru poraza z omenjenim Alavesom že pripravljenega naslednika na vroči trenerski klopi, toda igralci so po zmagi povedali svoje. "Z medijski zapisi se ne obremenjujem. Zame je najpomembnejša vsaka naslednja tekma in v duhu tega pripravljam svojo ekipo. Kaj bo nekdo o meni zapisal ali povedal v medijih, ne spada v opis mojega dela," je bil po zmagi z 2:1 v španskem prvenstvu jasen strateg Reala.

Garderoba Reala je tudi po zadnji prvenstveni zmagi jasno in glasno sporočila, da v popolnosti podpira svojega trenerja Alonsa.
Garderoba Reala je tudi po zadnji prvenstveni zmagi jasno in glasno sporočila, da v popolnosti podpira svojega trenerja Alonsa.
FOTO: Profimedia

Ta zdaj za vodilno Barcelono na prvenstveni lestvici zaostaja za štiri točke. "Za nami sploh še ni niti polovica sezone, zato se s pogledom na razpredelnico ne obremenjujem. Naša glavna naloga je, da v vsako tekmo vstopimo z največjo možno željo po zmagi. Ko se bodo v igralski kader vrnili vsi poškodovani oziroma manjkajoči igralci, ki za našo igro pomenijo ogromno, bomo tudi kot moštvo delovali neprimerljivo bolje," je dodal Alonso.

Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga, Fran Garcia, Alvaro Carreras in Endrick so le ena od imen, ki so morala izpustiti tekmo z Alavesom, kar dovolj zgovorno priča o tem, zakaj beli balet trenutno ne kaže predstav dostojnih kakovosti igralskega kadra.  

nogomet špansko prvenstvo real madrid xabi alonso florentino perez

Van Dijk o Salahu: Želim si, da ostane, je eden izmed vodij ekipe

