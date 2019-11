Aluminij do remija v Sežani, Celje boljše od Mure

Kraševci so na prvi medsebojni tekmi v Sežani izgubili proti današnjemu tekmecu, tokrat pa so iztržili točko. Aluminij ostaja na tretjem mestu, Tabor pa sredi lestvice. V prvem polčasu so gledalci spremljali dokaj enakovredno igro, v kateri so imeli nekaj več lepih priložnosti gosti, V 44. minuti so gostitelji povedli, Mario Babić je izvedel prosti strel s približno 20 metrov in žogo od prečke poslal v mrežo za 1:0.

Gosti so izenačili v 57. minuti, ko je najprej Rener odbil žogo po strelu Klepača, nato pa je do žoge prišel Nikola Leko, sprožil proti vratom, žoga pa se je od Klemna Nemaniča odbila v mrežo. Zatem se je na drugi strani dvakrat izkazal Matija Kovačić, prvič po poskusu Rodrigueja Bongonguija, drugič pa Predraga Sikimića. Oba sta poskusila iz bližine. V 69. minuti je imel novo lepo priložnost Babić, a je Kovačić znova dobro posredoval, na drugi strani pa so gosti malce pozneje zatresli prečko.

V 76. minuti je Klepač zapravil izjemno priložnost za goste, ko je imel v bližini gola povsem odprt strel, Rener je bil na tleh, a je Aluminijev nogometaš žogo poslal točno vanj. V 79. minuti je Nemanja Jakšić zatresel vratnico s strelom z glavo, v 83. je bil znova nenatančen Klepač, v 86. minuti pa se je na drugi strani v ugodnem položaju zapletel Sikimić.