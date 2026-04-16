Nogomet

Aluminij do treh točk proti Muri

Kidričevo, 16. 04. 2026 19.29 pred 1 uro 2 min branja

Avtor:
STA
Aluminij - Mura

Nogometaši Aluminija so v 30. krogu Prve lige premagali Muro z 2:1. Kidričani so Muro pričakali z nizom petih tekem brez zmage. Tokrat pa so izbranci Jure Arsića le vpisali nove tri točke in se še utrdili na sedmem mestu. Mura, ki v prvem polčasu ni pokazala veliko, v drugem pa bila malce boljša, pa je še tretjič zapovrstjo ostala brez zmage in je še vedno osma, ob tekmi več ima štiri točke prednosti pred devetouvrščenim Primorjem.

FOTO: NK Aluminij

Kidričani so prvi zagrozili, ko je v šesti minuti mladi napadalec Lukas Čeh poskusil z leve strani kazenskega prostora in za malenkost zgrešil cilj. Še lepšo priložnost je imel v 20. minuti Ivijan Svržnjak, ki je sam stekel proti Nejcu Dermastiji, a žogo poslal malce mimo vratnice.

Sobočani so prvič resneje opozorili v 26. minuti, toda strel Federica Rosa z roba kazenskega prostora ni povzročil nobenih težav Matjažu Rozmanu. Devet minut pozneje pa so domači povedli, iz bližine je zadel Eric Taylor, potem ko gostom po podaji z leve strani ni uspelo izbiti žoge.

FOTO: NK Aluminij

Le malce zatem je šel glavni sodnik Alen Borošak gledat posnetek po domnevnem prekršku Borne Prolete nad Svržnjakom, toda do najstrožje kazni prišlo, saj je Behar Feta pred tem napačno izvedel met iz avta.

Kmalu po začetku drugega dela je pri Muri poskusil Ivan Borna Jelić Balta, sicer pa se je dogajanje nato spet umirilo. Ritem je narekovala gostujoča zasedba, priložnosti pa ni bilo.

V 74. minuti pa je Borna Proleta izgubil žogo na sredini igrišča, domači so stekli v protinapad, po podaji Čeha je nato na 2:0 povišal Behar Feta s svojim desetim golom v sezoni.

Deset minut pozneje je bil blizu zadetku še Rok Maher, ki pa je zadel vratnico po novem hitrem napadu domače vrste, v 90. minuti pa je Proleta na drugi strani z glavo zapravil dotlej bržčas najlepšo priložnost Mure.

Minuto pozneje je Sobočanov le uspelo doseči zadetek, med strelce se je vpisal Vanja Kulenović po podaji Nejca Ajhamjerja. V izdihljajih je pritiskala tudi za izenačenje, a je ostalo pri zmago domačinov.

Aluminij bo v 31. krogu v nedeljo gostil Bravo, Mura pa Celje.

prva liga

Messi postal lastnik tretjeligaša iz Barcelone

  • katalog 15.4
  • tramplolin 15.4
  • regal 15.4
  • visokotlačni čistilec 15.4
  • delavniški voziček 15.4
  • bencinska kosilnica 15.4
  • vrtna hiška 15.4
  • Markiza 300x200
  • plinski žar 15.4
  • Peč za pico 15.4
  • Vrtno pohištvo Daisy
  • Traktorska kosilnica 15.4
  • Paviljon Jakarta 15.4
  • Paviljon milos 15.4
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

bibaleze
Portal
Slavna babi delila novo fotografijo z vnukom, Ronaldom Jr.
Glivice na bradavicah in soor: Vse, kar morate vedeti
Glivice na bradavicah in soor: Vse, kar morate vedeti
To ga je po rojstvu sina najbolj prizadelo
To ga je po rojstvu sina najbolj prizadelo
Karlo razkril, kako je njegova mama sprejela Kajo
Karlo razkril, kako je njegova mama sprejela Kajo
zadovoljna
Portal
Nuša po oddaji razkrila, da bi raje izbrala Petra
Petar Rašić: 'Končno sva tu jaz in ona in nihče drug ni pomemben'
Petar Rašić: 'Končno sva tu jaz in ona in nihče drug ni pomemben'
Kavbojke, ki laskajo skoraj vsaki postavi
Kavbojke, ki laskajo skoraj vsaki postavi
6 izdelkov, ki jih nikoli ne smete kupiti na spletu
6 izdelkov, ki jih nikoli ne smete kupiti na spletu
vizita
Portal
Zelena 'medicina': kako stik z naravo zmanjšuje stres, izboljšuje spanec in preprečuje bolezni
Pri 27 letih je izvedela novico, ki je nihče ne pričakuje
Pri 27 letih je izvedela novico, ki je nihče ne pričakuje
Kaj se zgodi s telesom, ko zaužijemo večje količine hrane
Kaj se zgodi s telesom, ko zaužijemo večje količine hrane
To loči zdrave ljudi od nezdravih
To loči zdrave ljudi od nezdravih
cekin
Portal
Vreden 800 milijonov, živi kot navaden človek: zakaj je Adam Sandler izjema v Hollywoodu
Jeff Bezos in Lauren Sanchez brez opravičil uživata v bogastvu
Jeff Bezos in Lauren Sanchez brez opravičil uživata v bogastvu
Evropo preplavljajo tihi odhodi: zaposleni niso izčrpani, a so že odnehali
Evropo preplavljajo tihi odhodi: zaposleni niso izčrpani, a so že odnehali
Največja napaka, ki jo lahko storite z vašim INR računom
Največja napaka, ki jo lahko storite z vašim INR računom
moskisvet
Portal
Rock scena v žaluje: Slovo od legende, ki je ustoličila Divlje jagode
Koliko oblačil res potrebuješ? Odgovor te bo presenetil
Koliko oblačil res potrebuješ? Odgovor te bo presenetil
Schumacherjeva spet samska: bivši se sooča s hudimi obtožbami
Schumacherjeva spet samska: bivši se sooča s hudimi obtožbami
Odkrit izjemen filmski zaklad, ki je presenetil strokovnjake po vsem svetu
Odkrit izjemen filmski zaklad, ki je presenetil strokovnjake po vsem svetu
dominvrt
Portal
Te poškodbe opazimo prepozno - so pa zelo resne
So citrusi iz trgovine res tako umazani? Tukaj je, kako jih pravilno očistiti
So citrusi iz trgovine res tako umazani? Tukaj je, kako jih pravilno očistiti
Napaka, ki vas lahko drago stane
Napaka, ki vas lahko drago stane
Okrasne rastline, ki uspevajo v senčnem vrtu
Okrasne rastline, ki uspevajo v senčnem vrtu
okusno
Portal
Pozabite kavo, ta živila naravno povečajo energijo
Kosilo v 20 minutah: 3 hitre pomladne testenine
Kosilo v 20 minutah: 3 hitre pomladne testenine
Mislili so, da gre za znan okus; po prvem grižljaju so si premislili
Mislili so, da gre za znan okus; po prvem grižljaju so si premislili
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
voyo
Portal
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Otok ljubezni ZDA
Otok ljubezni ZDA
Komar
Komar
