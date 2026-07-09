Aluminij evropski ognjeni krst preživel brez poraza

Aluminij, ki je v minuli sezoni osvojil pokalno lovoriko, je proti moldavskemu pokalnemu prvaku in državnemu podprvaku računal, da bi lahko tudi napredoval v naslednji krog, čeravno je ekipa doživela številne spremembe. Tako je trener Jura Arsić s svojim strokovnim štabom za zdaj bolj krpal zasedbo. Toda Kidričani po prvi tekmi ohranjajo upe na preboj, čeprav v napadu niso bili ravno dejavni in so imeli le dva strela v okvir vrat.
Tekma je v prvem polčasu ponudila rahlo terensko pobudo Moldavcev, ki so imeli več žogo v posesti in več strelov, od tega enega nevarnega v 18. minuti prek Arlija Pergjonija, na drugi strani so Kidričani na trenutke tudi imeli svoje minute, a bili premalo konkretni brez strela v okvir vrat. V 28. minuti je cilj zgrešil tudi Murat Bajraj.
Tudi uvod drugega polčasa ni prinesel posebnih sprememb na zelenici, še naprej so bili več pri žogi domači, več tudi poskušali s streli, a ne dovolj dobro za spremembo izida. Kidričani so v zadnjih minutah poskusili držati mrežo nedotaknjeno in jo tudi zadržali, čeprav je imel v prvi minuti dodatka znova Pergjoni priložnost z glavo, a je bil Florijan Raduha na mestu. Če Aluminiju ne uspe preboj v 2. krog kvalifikacij evropske lige, bo evropsko sezono nadaljeval v 2. kvalifikacijskem krogu konferenčne lige. V tem se bo meril z albanskim Dinamo Cityjem ali kazahstansko Astano.
Če pa bodo slovenski pokalni prvaki preskočili Moldavce, jih v 2. krogu kvalifikacij evropske lige čaka Maccabi iz Tel Aviva.
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