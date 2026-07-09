Aluminij evropski ognjeni krst preživel brez poraza

Aluminij, ki je v minuli sezoni osvojil pokalno lovoriko, je proti moldavskemu pokalnemu prvaku in državnemu podprvaku računal, da bi lahko tudi napredoval v naslednji krog, čeravno je ekipa doživela številne spremembe. Tako je trener Jura Arsić s svojim strokovnim štabom za zdaj bolj krpal zasedbo. Toda Kidričani po prvi tekmi ohranjajo upe na preboj, čeprav v napadu niso bili ravno dejavni in so imeli le dva strela v okvir vrat.

Tekma je v prvem polčasu ponudila rahlo terensko pobudo Moldavcev, ki so imeli več žogo v posesti in več strelov, od tega enega nevarnega v 18. minuti prek Arlija Pergjonija, na drugi strani so Kidričani na trenutke tudi imeli svoje minute, a bili premalo konkretni brez strela v okvir vrat. V 28. minuti je cilj zgrešil tudi Murat Bajraj.