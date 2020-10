Aluminij in Koper dokončala tekmo, v Kidričevem delitev točk

V Kidričevem so le spravili pod streho pred desetimi dnevi prekinjen obračun Aluminija in Kopra. Dež je takrat ekipi z igrišča nagnal pri izidu 0:0, danes pa se je mreža zatresla po enkrat na vsaki strani. To pomeni, da sta tako Aluminij kot Koper ostala na zadnjem oziroma osmem mestu. Je pa tokrat celo tekmo dočakala tudi Staša Špur, prva ženska v zgodovini slovenske prve lige v vlogi pomočnika sodnika.

Ekipi sta tekmo nadaljevali v 17. minuti, takrat je bila namreč "prvotna" tekma prekinjena zaradi močnega dežja. V tem nadaljevanju je nase sprva najresneje opozarjalNardin Mulahusejnović, ki je dvakrat neuspešno poskusil v 26. minuti, v 39. minuti pa je tudi zadel za 1:0, potem ko je prejel podajo z desne strani, prvi strel mu je domača obramba še preprečila, z drugim pa je po tleh matiral Luko Janžekoviča.

Štiri minute pred tem je pri Koprčanih, ki so bili več pri žogi in konkretnejši, slabo zaključil akcijo Stefan Stevanović, ki je bil nenatančen tudi v 44. minuti, domači pa so najobetavnejšo akcijo izpeljali v 32. minuti, ko sta bila po podaji z desne strani za malce prekratka David Flakus Bosilj in Tilen Pečnik.

So pa domači izenačili že v 48. minuti, ko je Jure Matjašič sprožil z roba kazenskega prostora malce z desne strani in zadel z diagonalnim strelom. Tudi sicer so bili domači v tem delu igre boljši tekmec, Matjašič je poskusil tudi v 55. in 62. minuti, posebej prvi strel je bil nevaren, a se je izkazalIvan Vargić, po enkrat pa sta bila neuspešna še Pečnik in Flakus Bosilj.

Na drugi strani so Koprčani, ki so si v 66. minuti skorajda zabili avtogol, znova zagrozili prek Mulahusejnovića, ki je s strelom z glavo zatresel prečko. V 77. je pri Kopru še Bojan Knežević zgrešil iz ugodnega položaja v kazenskem prostoru. Že v sodniškem dodatku je imel žogo za zmagoLuka Vekić, a je Janžekovič na koncu dobro posredoval po strelu iz bližine.