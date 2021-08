Aluminij in Mura remizirala ter ostala brez prve zmage v sezoni

Devet minut pozneje pa so gledalci videli pravi "evrogol", na žalost domačih privržencev v mreži Aluminija. Mitja Lotrič se je namreč odločil za strel s 25 metrov rahlo z leve strani in žogo poslal tik pod stičišče prečke in vratnice na nasprotni strani.

V 12. minuti so sodniki namesto prekrška Matka Obradovića zunaj kazenskega prostora pokazali rumeni karton Jaki Bizjaku , ob protestih so domači ostali brez obetavne priložnosti.

Sobočani so tekmo odprli konkretneje in v šesti minuti je imel nekdanji igralec Aluminija Mihael Klepač lepo priložnost, toda s približno enajstih metrov je žogo poslal malo mimo vrat domačih.

V 31. minuti so se Kidričani, ki so igrali brez kaznovanega Klemna Bolhe, vrnili v igro, ko je po akciji po levi strani in izbiti žogi do strela v bližini gola prišel Haris Kadrić in dosegel sploh prvi gol Aluminija v sezoni za izenačenje na 1:1.

Izid je bil takrat kar realen pokazatelj dogajanja na igrišču, oboji so imeli le po en strel v okvir vrat, sicer pa so imeli žogo nekaj več v posesti Sobočani, ki so še štirikrat streljali tudi mimo vrat.

Mimo je zletel tudi Klepačev poskus v 48. minuti, tudi sicer pa uvod drugega dela ni bil posebej razburljiv. Zato pa so v 65. minuti Sobočani izpeljali lepo akcijo, po kateri se je sam pred Luko Janžekovičem znašel Klepač, njegov strel malce z desne pa je Aluminijev vratar ukrotil.

Ta je bil na mestu tudi v 78. minuti po novem poskusu Klepača. Mura je tudi v končnici prevladovala v posesti, a je primanjkovalo prodornosti. V 90. minuti pa je vendarle Tomi Horvat prišel do strela z roba kazenskega prostora, izkazal pa se je Janžekovič, kot tudi nekaj trenutkov pozneje po strelu Luke Bobičanca, čeprav je žoga letela mimo številnih nog.

Aluminij bo v 5. krogu petek gostoval v Celju, Mura bo dva dni pozneje gostila Radomlje.