Nogomet

Kidričani ostajajo prijetno presenečenje uvodnega dela sezone

Kidričevo, 29. 08. 2025 19.35 | Posodobljeno pred 1 uro

Pred reprezentančno pavzo so v slovenskem klubskem nogometnem prostoru na sporedu tekme 7. kroga. Uvodni obračun kroga v slovenski prvi ligi se je odvil v Kidričevem, kjer je Aluminij gostil Koper. Domači so slavili z 1:0 in se vsaj začasno zavihteli na tretje mesto prvenstvene tabele. Edini gol na tekmi je že v prvem polčasu dosegel Behar Feta.

Kidričani so proti drugouvrščeni ekipi lige prišli do prve domače zmage v sezoni in se točkovno tudi poravnali s Primorci. Za tri točke se lahko v veliki meri zahvalijo izjemnemu vratarju Matjažu Rozmanu, ki je obranil številne nevarne poskuse tokrat neučinkovitega koprskega napada, v katerem sta manjkala Deni in Tomi Jurić. Koper, ki je prevladoval večino tekme (23-7 v strelih, 11-2 v strelih v okvir vrat), je pod Slavišo Stojanovićem doživel šele drugi ligaški poraz.

Domači so kar dobro začeli obračun na svoji zelenici in prišli do strela Marka Simoniča že v prvi minuti, toda Primorci so vse bolj prevzemali pobudo in začeli nizati nevarnejše napade, med drugim je v 18. minuti Kamil Manseri zaposlil Matjaža Rozmana, malce zatem je Aleksandar Zeljković blokiral nevaren poskus Marka Pabaija, v 22. minuti zagrozil še Nik Omladič, v 26. pa je znova Rozman dobil obračun z Manserijem.

Koprčani, ki so bili v napadu precej oslabljeni, saj sta manjkala brata Jurić, Omar El Mansouri pa je vsaj začasno zapustil Primorsko, so v 31. tudi dosegli gol prek Lea Rimca, a ni obveljal zaradi prepovedanega položaja. Mladi slovenski reprezentant Rimac pa se ni izkazal v 41. minuti, ko je stekel proti vratarju domačih, a se v hudem nalivu zapletel.

Kidričani so pred tem prek Adriana Bloudka po dolgem času zagrozili, v 35. minuti pa so tudi povedli, ko je podajo Tomislava Jagića v mrežo z glavo pospravil Behar Feta. V 45. minuti bi lahko Manseri izid poravnal, ko je bil sam pred Rozmanom, a je Aluminijev vratar spet dobro posredoval.

Slaviša Stojanović
Slaviša Stojanović FOTO: Damjan Žibert

Koper je tako drugi polčas začel z zaostankom, čeprav je imel žogo 60 odstotkov časa v posesti ter v prvih 45 minutah skupno sprožil 16 strelov, od tega osem v okvir vrat. Le po nekaj sekundah nadaljevanja je Rimac spet zgrešil iz ugodnega položaja, v 52. minuti pa je isti igralec spet izgubil dvoboj ena na ena z izvrstnim Rozmanom.

Ta je nato obranil še en strel po kotu, izjemno predstavo pa je Rozman nadaljeval tudi ob poskusu Isaaca Matondoja v 65. minuti in vpisal že svojo deseto obrambo na tekmi. Josip Iličić je malce zatem zgrešil s prostega strela, pozneje pa so tudi domači nekajkrat nakazali, da lahko povzročijo kakšno težavo v koprski obrambi, v 88. minuti pa imeli zaključno žogo prek Vida Kodermana, a je ta zgrešil z desne strani.

Izid, 7. krog:
Aluminij - Koper 1:0 (1:0)
Feta 35.

nogomet prva liga aluminij koper
