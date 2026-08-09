Maribor ugnal Koper in zavzel vrh, Aluminij še naprej brez zmage v sezoni

Jura Arsić je z Aluminijem zaman lovil prvo zmago v sezoni. FOTO: Luka Kotnik

Kidričani so s predzadnjega mesta šli v tekmo z Lendavčani, ki so po vrnitvi med prvoligaše zelo dobro začeli sezono in prišli v Kidričevo kot vodilni. Za razliko od tekem proti Bravu in Muri, ko je visoko zmagala, pa Nafta tokrat v prvih 70 minutah ni pustila tako prepričljivega vtisa. Aluminij je dotlej vodil in nadziral dogajanje, nato pa so Lendavčani izenačili, imeli tudi priložnosti za preobrat in v izdihljajih igralca več, a sta se tekmeca razšla brez zmagovalca in vsaj začasno ohranila svoji mesti na lestvici. Kidričani so nekoliko odločneje začeli obračun, Bamba Susso je že po po 23 sekundah prvič streljal, vendar ni povzročil večjih težav Lucasu Erjavšku v Naftinih vratih. So pa izbranci gostujočega stratega Baldomera Hermosa Herrere tudi kmalu zagrozili, v 16. minuti je žoga dvakrat zletela malo mimo vrat. Po prekinitvi za osvežitev so Lendavčani imeli rahel terenski nadzor, v 30. minuti tudi prišli do zaključnega strela Josipa Ivana Zorice, ki pa je bil premalo natančen z roba kazenskega prostora. A v 36. minuti so povedli izbranci Jure Arsića.

Petar Petriško je iskal prostor za strel na 20 metrih in ga tudi dobil ter žogo poslal v zgornji kot Naftinih vrat za 1:0. Isti igralec je bil nevaren tudi v 42. minuti, ko je prišel v kazenskem prostoru do strela s približno 10 metrov, vendar je zatresel vratnico. V 48. minuti je bil Petriško blizu svojemu novemu zadetku, a spet zadel vratnico z diagonalnim strelom malce z desne strani, naslednjo nevarnejšo akcijo pa je v 65. minuti pri Aluminiju zaključil Susso, toda z glavo je bil malce premalo natančen. Susso je le malce pozneje stekel še v obetaven protinapad, a so ga Naftini branilci ujeli. Kazen za zapravljene priložnosti je sledila v 71. minuti. Andre Ferreira je poslal žogo v kazenski prostor, kjer jo je z glavo v mrežo preusmeril Josip Ivan Zorica in se tako s svojim tretjim golom v sezoni sam prebil na vrh strelske lestvice. V 82. minuti so imeli vse nevarnejši Lendavčani tri zaključne strele v enem napadu, a so bili neuspešni. V izdihljajih tekme so imeli še igralca več, saj je Matija Boben kot zadnji igralec v 92. minuti zrušil Umarja Jamiuja in dobil rdeči karton, vendar so domači ohranili točko.

Vijoličasti pred praznim Ljudskim vrtom do nove zmage

Mariborčani so - zaradi kazni še vedno pred praznimi tribunami - v goste sprejeli Koprčane. Svojo nalogo v Ljudskem vrtu so opravili dobro in ugnali enega od favoritov prvenstva. Izbranci Darka Milaniča so se tako povzpeli na prvo mesto lestvice in so ob Celjanih še edini brez poraza. Koper ima po prvem porazu tri točke manj od današnjega tekmeca.

Darko Milanič FOTO: Luka Kotnik

Mariborčani so hitro povedli, v deseti minuti je Čedomir Bumbić z leve strani žogo vrnil na vrh kazenskega prostora, od koder je Žiga Repas zadel z nizkim strelom za 1:0. Pozneje so nase s strelom Lea Rimca, ko je moral posredovati Ažbe Jug, opozorili tudi oslabljeni Koprčani, ki so pogrešali kar nekaj igralcev, tudi Josipa Iličića in Filipa Damjanovića, ki bo kariero nadaljeval v Azerbajdžanu. Nekaj igralcev je manjkalo tudi pri Štajercih, saj za nastop niso bili pripravljeni poškodovani Behar Feta, Mark Španring, Ali Reghba ter Luka Mlakar. Se je pa v kader vrnil Jean Michael Seri, prvič pa bil v njem 17-letni Egon Ljubičić. Primorci so v nadaljevanju imeli rahlo terensko pobudo, toda posebej nevarni niso bili, zato pa je bil nevarnejši Maribor ob izteku prvega polčasa, ko je Jan Mlakar streljal v kazenskem prostoru, Luka Baš pa je žogo odbil v vratnico in preprečil nov gol Štajercev.

Uvod drugega polčasa ni prinesel posebnih razburjenj, zato pa je v 65. minuti udaril Isaac Tshipamba. Takrat se je odločil za strel s slabih 20 metrov in žogo poslal pod prečko za 2:0. Koprčani bi kaj lahko zmanjšali zaostanek v 74. minuti, ko je napako naredil Žan Karničnik, Andraž Ruedl je prišel sam pred Juga, a je koprski mladenič zadel vratnico. Luka Zahović je v 77. minuti poskrbel za nekaj dela koprskega vratarja s strelom z roba kazenskega prostora, Ruedl pa je v 86. minuti znova meril malce premalo natančno, tako da je Koprčane v zadnjih minutah čakal ogromen izziv, da bi morebiti prišli vsaj do točke. Kljub temu, da so poskušali, so Primorci ostali prekratki, vse tri točke so ostale na Štajerskem.



V Stožicah brez zmagovalca



Obračun med Bravom in Brinjem Grosupljem se je končal z delitvijo točk, s katero so bili bolj zadovoljni favorizirani domačini, ki so minulo sezono zaključili s sedmimi zaporednimi zmagami, v novi sezoni pa imajo po štirih krogih vsega pet točk in so izpadli iz evropskih tekmovanj. Prav toliko točk ima tudi Brinje, ki je na zadnjih 16 tekmah doživel le en poraz. Izgubil ni zadnjih dvanajst srečanj prejšnje sezone v drugi ligi, v premierni sezoni med prvoligaški pa je premagal Olimpijo, remiziral ter v prejšnjem krogu s Koprom in izgubil v Mariboru.

Aleš Arnol (levo) FOTO: NK Bravo

Novinci v prvoligaški druščini so tekmo začeli hrabro in agresivno. Bravo je sicer imel terensko pobudo, a si je v prvem polčasu priigral le dve omembe vredni priložnosti. Obe je imel Aldin Jakupović po dobre pol ure igre; prvo je zgrešil z nogo, čeprav je imel dovolj časa in prostora za boljši udarec, naslednji poskus z glavo pa je zletel visoko preko vrat gostov. Ti so prvič resneje zapretili po četrt ure igre, ko je poskus 37-letnega Jasmina Kurtića ubranil vratar Matjaž Rozman, drugič, ko so nevarno prišli pred nasprotnikova vrata, pa se je tresla domača mreža. Enej Marsetič je našel Maja Roriča, ki je imel dovolj časa, da si je žogo ustavil in jo z natančnim strelom po tleh poslal tik ob vratnici nemočnega Rozmana.

Čeprav je bil Bravo v zaostanku, so Grosupeljčani podjetno krenili tudi v drugi del. V prvih dvajsetih minutah so imeli tri zelo zrele priložnosti za povišanje vodstva, toda Roričev strel je Jakob Brunnhofer odbil na golovi črti, Tin Levanić je udaril čez gol, prosti strel Kurtića pa je ustavila prečka. Kazen za neučinkovitost si je Brinje odmeril kar sam. V 67. minuti je žoga nesrečno zadela Nala Lana Korena v glavo in končala v mreži za 1:1. Do konca tekme sta se ekipi usmerili v branjenje rezultata, tako da gledalci v Stožicah niso več videli nevarnejših akcij. Izidi, 4. krog:

Aluminij - Nafta 1903 1:1 (1:0)

Petriško 36.; Zorica 71.

RK: Boben 90. Maribor - Koper 2:0 (1:0)

Repas 10., Tshipamba 65. Bravo - Brinje Grosuplje 1:1 (0:1)

Koren 67./ag; Rorić 39.