Aluminij po porazu v Murski Soboti ostaja na dnu

Na drugi strani je Aluminij potreboval točke v boju za obstanek, a je ob dokaj anemični igri predvsem v prvem polčasu ostal praznih rok. S 27 točkami (28 jih imajo predzadnje Radomlje) ostaja na zadnjem mestu na lestvici, ki neposredno vodi v drugo ligo. Do konca sezone ga čakajo še domač obračun z Bravom, gostovanje pri Rogaški in domača tekma z Domžalami.

V drugem delu so bili znova prvi nevarni črno-beli, Luka Turudija je z 20 metrov žogo poslal čez gol. Aluminij pa še naprej ni bil nevaren, nato pa je Robert Pevnik opravil tri menjave.

V 68. minuti so vendarle tudi gosti sprožili strel v okvir vrat, vendar je bil na mestu Mihelak, tako kot tudi po strelu Tina Martića malce zatem. Kidričani so bili v teh trenutkih aktivnejši, iskali so izenačenje in ga dobili v 77. minuti, ko je po podaji Bambe Sussa z desne strani zadel Tin Martić.

Toda Mura je hitro odgovorila, v 84. minuti je do žoge v kazenskem prostoru prišel Amadej Maroša in jo s slabih desetih metrov poslal pod prečko za 2:1.

Ob koncu tekme je najprej Martić dobil rdeči karton, številčno prednost pa je v 93. minuti izkoristil Niko Kasalo, ko je z roba kazenskega prostora poskrbel za končnih 3:1. Zatem je pri gostih rdeči karton dobil še Sandro Jovanović, kar pa ni več vplivalo na razplet tekme.