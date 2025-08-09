Aluminij po preobratu do zmage v Stožicah, Radomlje ugnale Koper

Potem ko je tekma v uvodu prinesla kar izenačeno predstavo brez posebno velikih priložnosti, je v 18. minuti Martin Pečar opozoril nase, vendar tako kot nekaj trenutkov pred tem slabo zadel žogo. Tudi v nadaljevanju sta si ekipi sicer priigrali nekaj obetavnih akcij, a ni bilo pravega zaključka. V 37. minuti so domači izpeljali hiter napad, zaključil ga je spet Pečar, a žogo poslal po sredini, tako da jo je Matjaž Rozman brez težav ujel.
Prav Pečar pa je bil tisti, ki je poskrbel za vodstvo Brava v 40. minuti. Takrat je Marwann Nzuzi podal z desne strani, Jakoslav Stanković je žogo prepustil Pečarju, ki je zadel iz osrčja kazenskega prostora in postavil izid polčasa.
V uvodu drugega dela je naprej Aluminij imel na voljo lepo priložnost v 48. minuti, vendar je Emir Saitoski na koncu žogo poslal v naročje Uroša Likarja. Kidričani so v 57. minuti izpeljali še protinapad, po katerem je Gašper Jovan v kazenskem prostoru nepravilno zaustavil Saitoskega, si prislužil drugi rumeni karton in predčasen odhod z igrišča, obenem pa zakrivil enajstmetrovko. To je v 59. minuti zanesljivo izvedel prav Saitoski in izid poravnal.
Kljub igralcu manj so si Šiškarji v 77. minuti priigrali priložnost za vodilni zadetek, vendar se je izkazal Rozman po poskusu Aldina Jakupovića malce z desne strani. Kidričani pa so v 79. minuti zahtevali enajstmetrovko po domnevnem igranju z roko Jakupovića pred svojimi vrati, a se sodniki niso odločili za najstrožjo kazen.
V končnici tekme so razumljivo več poskušali številčno močnejši gosti iz Kidričevega, pritisk pa jim je uspelo unovčiti v 89. minuti, ko je iz bližine zadel Wisdom Sule. Ta je v mrežo pospravil odbito žogo po strelu Ivana Svržnjaka.
Radomljani so že po 15 sekundah zatresli mrežo Kopra, toda Nino Kukovec je bil v prepovedanem položaju. Malce zatem je isti igralec z glavo le za malenkost zgrešil cilj, boljšo igro pa so gosti unovčili v šesti minuti, ko je prav Kukovec prišel do strela s 13 metrov in poskrbel za 1:0. V 17. minuti bi lahko sicer kar bledi Koprčani izenačili, ko je Isaac Matondo streljal iz bližine z leve strani, že bil mimo vratarja Sama Pridgarja, a so soigralci slednjega vseeno žogo izbili še pred golovo črto.
V 35. minuti pa so razigrani Radomljani podvojili prednost. Matej Malenšek je prodrl po desni strani, potegnil v kazenski prostor in iz precej ostrega kota žogo poslal pod prečko. Tako je dosegel svoj tretji gol v sezoni in je na vrhu lestvice strelcev skupaj z Rogerjem Murillom iz Primorja in Emirjem Saitoskim iz Aluminija.
Deni Jurić je v 73. minuti vrnil nekaj upanja Kopru s svojim tretjim golom v sezoni in se pridružil zgoraj omenjeni trojici na vrhu lestvice strelcev. Takrat je zadel za 1:2, ko je Ognjen Gnjatić pod pritiskom Josipa Iličića izgubil žogo dobrih 25 metrov od lastnih vrat, kazen pa je takoj sledila v obliki Jurićevega zadetka.
V 80. minuti se je Nik Omladič odločil za strel z velike razdalje in povzročil nekaj preglavic Pridgarju, kljub trudu pa Kopru ob dovolj zbranih Radomljanih ni več uspelo resneje ogroziti gostujočega vratarja, ki se je tako skupaj s soigralci veselil polnega plena.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.