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Nogomet

Aluminij premagal Kalcer Radomlje, Brinje Grosuplje izgubili proti Muri

Domžale, 16. 08. 2026 19.36 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
STA H.B.
Aluminij - Dinamo City

Nogometaši Kalcerja Radomelj so v 5. krogu Prve lige Telemach izgubili proti Aluminiju z 1:3. Kidričani so tako prišli do prve zmage v tej sezoni. Nogometaši Mure pa so se po dveh porazih, ki sta sledila spodbudnemu začetku sezone s točko v Celju in zmago proti Olimpiji, vrnili v zmagovalne tirnice in v Grosupljem premagali Brinje z 1:2.

Kidričani, ki so tokrat v obrambi pogrešali kaznovanega Matijo Bobna, so povedli v osmi minuti. Takrat je Bede Osuji močno streljal z dobrih 20 metrov, domači vratar Samo Pridgar je bil sicer "na žogi", a jo slabo zadel pri poskusu izbijanja, tako da je končala za njegovim hrbtom. Osuji je znova udaril v 15. minuti, ko je Dino Šimunić poslal dolgo žogo za hrbet radomeljske obrambe, pravočasno je do nje stekel Osuji in nato v dvoboju ena na ena znova matiral Pridgarja.

Nogometaši Aluminija so bili še naprej konkretnejši, tudi Bamba Susso je prišel do zaključnega strela, na drugi strani pa se domači sprva v veliki vročini niso najbolje znašli. Po odmoru za osvežitev je Osuji po podaji Petra Petriška dopolnil "hat-trick", ko je Pridgarja premagal z nizkim strelom z 12 metrov.

Za nameček je moral domači trener Ivan Vukomanović že po pol ure zamenjati poškodovanega Bineta Anželja v že tako načeti obrambni liniji, so pa nekaj upov na ugodnejši razplet domači obudili v 42. minuti, ko je Antonio Bosec stekel v prazen prostor in ugnal Florijana Raduho.

Aluminij je sezono začel s kvalifikacijami za Ligo Evropa.
Aluminij je sezono začel s kvalifikacijami za Ligo Evropa.
FOTO: Luka Kotnik

Mlinarji so pričakovano odločneje začeli drugi polčas, pritiskali, Vukomanović je napad osvežil z Josipom Balićem in Jašo Martinčičem, prav slednji je imel v 60. minuti tudi lepo priložnost, a zadel Vita Težaka. Vseh upov po preobratu pa je bilo konec v 66. minuti, saj je Andrej Pogačar z namernim prekrškom ustavil protinapad Aluminija, Mihael Antič pa mu je pokazal rdeči karton in predčasno pot v slačilnice.

Številčno premoč bi lahko Aluminij kronal v 76. minuti, ko je bil sam pred Pridgarjem Murat Bajraj, a žogo poslal malo mimo vrat, tako kot v 80. še en rezervist Adriano Bloudek. Kidričani so zatem bolj ali manj mirno tekmo pripeljali do zanje srečnega konca.

Nogometaši Kalcer Radomelj imajo v skupnem seštevku štiri točke, Aluminij pet.

Radomljani bi morali v 6. krogu v soboto gostovati v Celju, a je tekma preložena zaradi evropskih obveznosti slovenskih prvakov. Aluminij bo dan prej gostil Brinje Grosuplje.

Nogometaši Mure po dveh porazih prišli do zmage

Mura je za razliko od zadnjih dveh tekem, na katerih je prejela kar osem zadetkov, tokrat igrala bolj zbrano in organizirano v obrambi, tako da so domači redko prišli do priložnosti. Dvakrat jih je ogrozil le Enej Marsetič, vendar se v obeh primerih v prvem polčasu ni najbolje znašel. Najprej je slabo sprejel žogo v kazenskem prostoru, drugič pa je dva metra pred golom zgrešil žogo oziroma se je dotaknil le toliko, da je šla mimo vrat.

Mura je povedla v 18. minuti, ko je prosti strel z roba kazenskega prostora natančno izvedel Simon Butić, do povišanja vodstva v drugem polčasu pa je imela še nekaj izjemnih priložnosti za zadetek.

Domači vratar Jaka Zrnec je ubranil poskusa ena na ena s Kenanom Kurtovićem in Nikom Kasalom, slednji pa je tik pred zadetkom za 2:0 stresel še vratnico.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vratar Zrnec je bil pri strelu Kasala v 66. minuti brez moči, saj je napadalec gostov v kazenskem prostoru meril natančno in udaril močno, tako da je žoga končala tik pod prečnikom.

V zaključku tekme je domači strateg Goran Marković krenil na vse ali nič, napadalna različica Brinja pa mu je prinesla zgolj častni zadetek, ki ga je v 87. minuti iz neposredne bližine zabil Ivan Krolo.

Grosupeljčani bodo v 6. krogu v petek gostovali pri Aluminiju, Mura pa bo dan pozneje gostila Koper.

Kalcer Radomlje - Aluminij 1:3 (1:3)

Bosec 41.; Osuji 8., 15., 26.

Brinje Grosuplje - Mura 1:2 (0:1)

Krolo 87.; Butić 18., Kasalo 66.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
prva liga telemach aluminij kalcer radomlje

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