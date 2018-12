Aluminij s pol ducata zadetkov ponižal Olimpijo

Ljubljanski nogometaši so pod vodstvom Zorana Barišića doživeli prvi poraz. V živahni tekmi so tokrat priznali premoč razigranemu Aluminiju in prekinili niz 12 ligaških tekem brez poraza. Zeleno-beli so tako Mariboru ponudili priložnost, da še poveča prednost na lestvici, Aluminij, ki je slabo ljubljansko obrambo kaznoval s kar pol ducata golov, pa se je vsaj začasno povzpel na tretje mesto.

Gledalci so v prvem polčasu videli zelo živahno predstavo, v kateri so bili v polju nekoliko boljši Ljubljančani, a Kidričani so bili zelo učinkoviti in si priigrali lepo prednost. Gostitelji so povedli že v drugi minuti, ko je z roba kazenskega prostora streljal Lucas Horvat in zadel ob slabem posredovanju Aljaža Ivačiča. V 15. minuti so gosti izenačili, potem ko je Stefan Savić podal z leve strani, Luka Janžekovič je žogo odbil do Marka Putinčanina, ki jo je poslal v mrežo. Domači so v 23. minuti spet prišli v vodstvo, ko je po podaji Nemanje Jakšića z desne strani zadel Nikola Leko. Slednji je bil uspešen tudi v 42. minuti, potem ko je v mrežo pospravil odbito žogo, pred tem je namreč Ilija Martinović s strelom z glavo zadel prečko.