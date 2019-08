Aluminij se ni zlomil: remi v Domžalah dovolj za prvo mesto

Aluminij je v Domžalah osvojil zlata vredno točko, po njej pa se je znova zavihtel na čelo prvenstvene lestvice. Pred drugouvrščeno Olimpijo ima točko prednosti, Domžale pa tudi na svoji šesti tekmi niso okusile slasti zmage. Trenutno so na zadnjem mestu, doslej so trikrat igrale neodločeno in doživele tri poraze. V prvem polčasu so maloštevilni gledalci videli zanimivo in obojestransko dokaj odprto predstavo. Bolje so začeli gostitelji, ki so že v peti minuti uprizorili obetavno akciji, po močnem strelu Tonćija Mujana s 14 metrov pa je žoga zletela mimo leve vratnice vratarja Matije Kovačića.

V nadaljevanju so bili nevarnejši gosti iz Kidričevega, predvsem podjetni so bili v 23. minuti. Najprej se je po strelu Jureta Matjašičaizkazal domači vratar Ajdin Mulalić, v nadaljevanju akcije pa je bil nemočen po kombinirani akciji gostujočih napadalcev. Večino delo je opravil Matjašič, njegovo uporabno žogo pa je izkoristil Nikola Lekoin povedel soigralce v vodstvo z 1:0. Tri minute kasneje so Domžalčani izpeljali bliskovit protinapad, po strelu Mujana pa se je izkazal Kovačić in žogo preusmeril v kot. Še lepši priložnosti je minuto kasneje zapravil Matija Rom: najprej je njegov strel iz neposredne bližine zaustavil gostujoči vratar, odbitek pa je nato poslal prek gostujočih vrat.

Mulalić preprečil še višje vodstvo, Klemenčič na koncu tudi zmago

V 34. in 42. minuti so Štajerci znova zapretili. Obakrat je najhujše preprečil Mulalić, najprej se je izkazal po strelu razpoloženega Leka, nato pa še po poskusu Anteja Živkovića. V začetku drugega polčasa so izbranci domačega stratega Simona Rožmanaz vsemi topovi pritisnili proti vratom gostom, po poskusih Mateja Podlogarja in estonskega rezervista Rauna Sappinenapa se gostujoča mreža ni zatresla. Gosti so vseskozi grozili iz nasprotnih napadov, najbližje zadetku pa so bili v 76. in 77. minuti. Najprej je Matej Vrbanecsprožil natančen strel z 18 metrov, njegov poskus pa je zaustavil Mulalić in žogo preusmeril v vratnico. Domači vratar je v polnem sijaju zablestel tudi minuto kasneje po strelu Leka z roba kazenskega prostora in "darilu" Senijada Ibričića.

V 83. minuti so Domžalčani iztržili 11-metrovko po igranju z roko Nemanje Jakšićav svojem kazenskem prostoru, zanesljivi izvajalec pa je bil Ibričić. Pet minut kasneje so bili tudi zelo blizu zmagovitemu golu, "projektil" Adama GnezdeČerinapa je na čudežen način obranil Kovačič. V sodnikovem podaljšku je le malo manjkalo, da bi Kidričani dosegli gol, najhujše pa je v zadnjem hipu s pogumnim posredovanjem preprečil branilec Tilen Klemenčič.

Izidi 7. kroga Prve lige Telekom Slovenije:

Domžale ‒ Aluminij 1:1 (0:1)

Ibričić 82./11-m; Leko 23.

Maribor ‒ Bravo 4:0 (1:0)

Zahović 40., Požeg Vancaš 50., Zec 52./ag., Tavares 90.

Triglav Kranj ‒ Celje 0:6 (0:3)

Stojinović 12., Vizinger 20., Kerin 45., Lotrič 51., Koritnik 70., 86.

RK: Kumer 21./Triglav

Rudar Velenje ‒ Tabor Sežana 2:2 (1:1)

Petrović 19., Kobiljar 57.; Sikimić 40., 82.

Olimpija ‒ Mura 1:1 (0:0)

Tomić 66.; Šušnjara 53.

RK: Šušnjara 74./Mura

