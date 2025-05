Aluminij se po enem letu vrača med slovensko nogometno elito

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nogometaši v 2. slovenski ligi so odigrali predzadnji, 29. krog. Po njem je že jasno, da bo Aluminij v prihodnji sezoni igral med prvoligaši, saj si je zagotovil prvo mesto, potem ko je v Velenju zmagal s 3:0. Kidričani, za katere je dvakrat zadel Bamba Susso , s 13 goli drugi strelec lige, imajo zdaj štiri točke prednosti pred Triglavom in pet pred Gorico. Slednja bosta v zadnjem krogu obračunala za drugo mesto, ki prinaša dodatne kvalifikacije za preboj v prvo ligo.

Triglav, ki je s 4:0 odpravil Dravinjo, bo v zadnjem krogu gostoval pri Aluminiju, Gorica, ki je s 4:1 zmagala v Beltincih, pa bo gostila Brinje Grosuplje. V soboto je visoko zmago zabeležila Bistrica, ki je kar z 8:2 odpravila Jadran Dekane. Za Bistričane je tri gole dosegel Stanislav Krapuhin, z 19 goli prvi strelec lige. Dva gola je dodal Marcos Tavares.

Brinje Grosuplje so s 4:1 premagale Ilirijo, Josip Marinić je zadel dvakrat, Bilje in Slovan sta se razšla brez golov, v dvoboju začelja pa je Tolmin v gosteh ugnal Dravo z 2:1 in ji prepustil zadnje mesto. Oba bosta v prihodnji sezoni igrala v tretji ligi.