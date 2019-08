Aluminij še vedno brez poraza, tokrat remiziral z Rudarjem

Na velenjski klopi je prišlo do zamenjave že pred nekaj dnevi, ko so po tretjem krogu in dveh osvojenih točkah pri Rudarju končali sodelovanje z Almirjem Sulejmanovićem, zamenjal ga je nekdanji kapetan tega klubaJani Žilnik, ki je za knape igral v sezonah 1995/96 in 1996/97. Aluminij je tekmo po dveh zmagah in remiju začel kot eno od treh neporaženih ekip lige v DP, poleg Mure in Olimpije, za slednjo pa je bil drugi na lestvici po treh krogih. Nadejali so se nadaljevanja uspešne serije proti zaradi poškodb in kartonov oslabljenemu tekmecu. A sta se ekipi na koncu razšli z remijem.

TEKMA

Prvi polčas je pripadel domačim, ki so bili boljši tudi v drugem delu. V 22. minuti je Luka Štorposlal žogo z desne strani v kazenski prostor gostov, kjer je utekel kapetan Matic Vrbanec, ki pa je poslal žogo mimo desne vratnice. Že minuto pozneje sta po napaki obrambe gostov ta dva igralca znova zaključila napad gostiteljev, le da je bil podajalec z druge strani kot prvič Vrbanec, Štor pa je z glavo žogo poslal ob desni vratnici v mrežo za svoj tretji zadetek v sezoni.Rijad Kobiljar je po neuspešno zaključenih prejšnjih napadih domačih na začetku drugega dela nekaj metrov od roba kazenskega prostora sprejel žogo, ki se je po kotu in odbojih prikotalila do njega, ter jo s pravim evrogolom poslal v desni kot vratnice in prečke domačih vrat. Dve minuti pozneje je Štor za las zgrešil možnost, da bi bolj natančno dolgo žogo ujel in poslal mimo vratarja gostov. Domačim ni uspelo, da bi preobrnili potek igre, čeprav so bili bolj nevarni tudi v nadaljevanju, prevladovala je dvojica Štor in Vrbanec. Slednjega je četrt ure pred koncem zamenjal Nik Marinšek, ki je bil v zaključku tudi nevaren, tako kot Alen Kranjc, a vratar RudarjaTomaž Stopajnik, ki se je nekajkrat izkazal z lepimi posredovanji, ni več šel po žogo v svojo mrežo.