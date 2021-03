Aluminij šokiral Domžale za izjemno pomembne tri točke

Domači nogometaši so v prejšnjem krogu prekinili niz dveh porazov, dvoboj pa so začeli s predzadnjega mesta, z dvema točkama zaostanka za državnimi prvaki iz Celja. Po tekmi so Domžalčani s porazom končali serijo desetih uspešnih tekem, ki jih je popeljala na četrto mesto, Kidričani pa so začasno prišli pred Celje. Dvoboj sta ekipi začeli precej oslabljeni, saj so pri gostih zaradi kartonov manjkali kaznovani Senijad Ibričić, Sven Šoštarič Karičin Damjan Vuklišević, pa tudi poškodovani Slobodan Vuk, Tilen Klemenčič in Gaber Dobrovoljc, domači pa niso mogli računati na Emirja Azemovića, Davida Flakusa Bosilja in Aljaža Ploja.