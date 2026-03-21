Nogomet

Dudić po velikem razočaranju: Očitno se ne moremo soočiti s pritiskom

Kidričevo, 21. 03. 2026 10.00 pred 3 minutami 2 min branja 0

Avtor:
J.B.
Feđa Dudić

Nogometaši Maribora so v petek zapravili sijajno priložnost, da bi se vodilnim Celjanom približali na vsega štiri točke. V Kidričevem so proti Aluminiju zgolj remizirali (1:1), tako da bodo imeli grofje v nedeljo proti Primorju sijajno priložnost, da se znova odlepijo na zajetnih devet točk prednosti. Strateg vijoličastih Feđa Dudić je obžaloval zapravljene priložnosti, še bolj pa poceni prejeti zadetek na začetku drugega polčasa.

Za točko Maribora je poskrbel veteran Soudani.
Za točko Maribora je poskrbel veteran Soudani.
FOTO: Damjan Žibert

Maribor je obračun v Kidričevem začel v skladu s pričakovanji. V prvem polčasu so si vijoličasti pripravili ogromno priložnosti, a so ostale neizkoriščene. Kazen je prišla v drugi minuti nadaljevanja, ko je po podaji iz kota in zmedi v kazenskem prostoru z obilo sreče zadel Aleksandar Zeljković.

V nadaljevanju Maribor ni bil posebej nevaren, točko je v sodniškem dodatku rešil rezervist Hillal Soudani. "Seveda to ni rezultat, ki smo si ga želeli. A ko tako pozno dosežeš zadetek, moraš biti zadovoljen vsaj s tem," je po tekmi uvodoma povedal Feđa Dudić in se nato hitro posvetil negativnim aspektom petkovega večera v Kidričevem.

"Po drugi strani pa ne morem biti zadovoljen, da smo dobili gol iz prekinitve. Neresno je, da prejmemo takšen zadetek, še posebej, ker smo na treningih veliko delali točno na tem. Poceni smo dobili gol. Potem pa nam je bilo zelo težko, saj se Aluminij odlično brani v nizkem bloku."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tekma, ki je pokvarila vtis

Podatek, da so Mariborčani tretjo četrtino prvenstva končali brez poraza, jim bo v slabo uteho. "Če bi ocenjevali celotno dogajanje v spomladanskem delu, je bilo dobro, toda zadnja tekma je pokvarila vtis," je bil realen Dudić.

Zaveda se, da je z varovanci zapravil sijajno priložnost, da bi se vodilnemu Celju približal na vsega štiri točke, po čemer bi bil boj za prvaka še povsem odprt. Tako pa se lahko nogometaši iz knežjega mesta že jutri odlepijo na devet točk.

"Vsakič, ko se približamo in se omenja boj za prvo mesto, ne naredimo naslednjega koraka naprej. To se nam je zgodilo že proti Radomljam. Ekipa se očitno ne more soočati s tem pritiskom. Vsak ima ekipo, ki mu manj ustreza. Nam očitno ne ustreza Aluminij. Razočaran sem odšel na zimski premor, zdaj tudi na reprezentančnega, saj me bo tudi tokrat ta tekma bremenila še nekaj časa," je še priznal strokovnjak iz Bosne in Hercegovine.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet aluminij maribor prva liga

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

