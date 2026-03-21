Dudić po velikem razočaranju: Očitno se ne moremo soočiti s pritiskom

Maribor je obračun v Kidričevem začel v skladu s pričakovanji. V prvem polčasu so si vijoličasti pripravili ogromno priložnosti, a so ostale neizkoriščene. Kazen je prišla v drugi minuti nadaljevanja, ko je po podaji iz kota in zmedi v kazenskem prostoru z obilo sreče zadel Aleksandar Zeljković.
V nadaljevanju Maribor ni bil posebej nevaren, točko je v sodniškem dodatku rešil rezervist Hillal Soudani. "Seveda to ni rezultat, ki smo si ga želeli. A ko tako pozno dosežeš zadetek, moraš biti zadovoljen vsaj s tem," je po tekmi uvodoma povedal Feđa Dudić in se nato hitro posvetil negativnim aspektom petkovega večera v Kidričevem.
"Po drugi strani pa ne morem biti zadovoljen, da smo dobili gol iz prekinitve. Neresno je, da prejmemo takšen zadetek, še posebej, ker smo na treningih veliko delali točno na tem. Poceni smo dobili gol. Potem pa nam je bilo zelo težko, saj se Aluminij odlično brani v nizkem bloku."
Tekma, ki je pokvarila vtis
Podatek, da so Mariborčani tretjo četrtino prvenstva končali brez poraza, jim bo v slabo uteho. "Če bi ocenjevali celotno dogajanje v spomladanskem delu, je bilo dobro, toda zadnja tekma je pokvarila vtis," je bil realen Dudić.
Zaveda se, da je z varovanci zapravil sijajno priložnost, da bi se vodilnemu Celju približal na vsega štiri točke, po čemer bi bil boj za prvaka še povsem odprt. Tako pa se lahko nogometaši iz knežjega mesta že jutri odlepijo na devet točk.
"Vsakič, ko se približamo in se omenja boj za prvo mesto, ne naredimo naslednjega koraka naprej. To se nam je zgodilo že proti Radomljam. Ekipa se očitno ne more soočati s tem pritiskom. Vsak ima ekipo, ki mu manj ustreza. Nam očitno ne ustreza Aluminij. Razočaran sem odšel na zimski premor, zdaj tudi na reprezentančnega, saj me bo tudi tokrat ta tekma bremenila še nekaj časa," je še priznal strokovnjak iz Bosne in Hercegovine.
