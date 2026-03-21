Dudić po velikem razočaranju: Očitno se ne moremo soočiti s pritiskom

Maribor je obračun v Kidričevem začel v skladu s pričakovanji. V prvem polčasu so si vijoličasti pripravili ogromno priložnosti, a so ostale neizkoriščene. Kazen je prišla v drugi minuti nadaljevanja, ko je po podaji iz kota in zmedi v kazenskem prostoru z obilo sreče zadel Aleksandar Zeljković.

V nadaljevanju Maribor ni bil posebej nevaren, točko je v sodniškem dodatku rešil rezervist Hillal Soudani. "Seveda to ni rezultat, ki smo si ga želeli. A ko tako pozno dosežeš zadetek, moraš biti zadovoljen vsaj s tem," je po tekmi uvodoma povedal Feđa Dudić in se nato hitro posvetil negativnim aspektom petkovega večera v Kidričevem.

"Po drugi strani pa ne morem biti zadovoljen, da smo dobili gol iz prekinitve. Neresno je, da prejmemo takšen zadetek, še posebej, ker smo na treningih veliko delali točno na tem. Poceni smo dobili gol. Potem pa nam je bilo zelo težko, saj se Aluminij odlično brani v nizkem bloku."