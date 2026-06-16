Aluminij v evropski premieri proti moldavskemu Šerifu

Aluminij bo prvič v zgodovini kluba igral v Evropi, potem ko je v minuli sezoni prvič osvojil pokalno lovoriko. Šerif je prav tako slavil v pokalu, v prvenstvu pa je zasedel drugo mesto. Prvo tekmo bodo varovanci Jure Arsića igrali 9. julija v Moldaviji, drugo pa teden dni pozneje v Ljudskem vrtu, saj stadion v Kidričevem ne ustreza standardom Uefe za evropska tekmovanja.

Pari drugega kroga kvalifikacij bodo znani v sredo, ko bodo tekmece dobili tudi ostali slovenski predstavniki v Evropi. V primeru poraza bodo Kidričani evropsko sezono nadaljevali v drugem krogu kvalifikacij za Konferenčno ligo.

Državni prvaki Celjani bodo evropsko pot začeli v drugem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov, tako v drugem kot v tretjem krogu bodo nosilci v paru. Koper in Bravo bosta igrala v Konferenčni ligi, oba bosta pot začela v drugem krogu kvalifikacij.