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Nogomet

Aluminij v evropski premieri proti moldavskemu Šerifu

Nyon, 16. 06. 2026 18.10 pred 9 dnevi 1 min branja 1

Avtor:
STA
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Aluminij se bo v prvem krogu kvalifikacij Lige Evropa pomeril proti Šerifu iz Tiraspola, je določil žreb na sedežu Evropske nogometne zveze Uefe v Nyonu. Za Kidričane, slovenske pokalne prvake, bo to premiera v evropskih tekmovanjih.

Aluminij bo prvič v zgodovini kluba igral v Evropi, potem ko je v minuli sezoni prvič osvojil pokalno lovoriko. Šerif je prav tako slavil v pokalu, v prvenstvu pa je zasedel drugo mesto. Prvo tekmo bodo varovanci Jure Arsića igrali 9. julija v Moldaviji, drugo pa teden dni pozneje v Ljudskem vrtu, saj stadion v Kidričevem ne ustreza standardom Uefe za evropska tekmovanja.

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FOTO: Luka Kotnik

Pari drugega kroga kvalifikacij bodo znani v sredo, ko bodo tekmece dobili tudi ostali slovenski predstavniki v Evropi. V primeru poraza bodo Kidričani evropsko sezono nadaljevali v drugem krogu kvalifikacij za Konferenčno ligo.

Državni prvaki Celjani bodo evropsko pot začeli v drugem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov, tako v drugem kot v tretjem krogu bodo nosilci v paru. Koper in Bravo bosta igrala v Konferenčni ligi, oba bosta pot začela v drugem krogu kvalifikacij.

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St. Gallen
16. 06. 2026 20.44
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