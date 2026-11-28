Maribor je pred reprezentančnim premorom prekinil niz treh porazov, po vrnitvi na prvoligaške zelenice pa je vpisal osmo zmago, s katero se je utrdil na drugem mestu razpredelnice.

Na drugi strani Mura tudi po menjavi trenerja - Mitjo Möreca je nasledil Marian Sluka - ostaja v črnem nizu. Brez zmage v državnem prvenstvu je že 12 tekem (nazadnje je slavila 16. avgusta), tako da jo v spomladanskem delu čaka hud boj za obstanek.

Mura je bila v prvem polčasu bolj podjetna in imela nekaj polpriložnosti, drugi del pa je bil povsem v znamenju Maribora.

Prvi zadetek je padel v 51. minuti. Neodločnost domače obrambe je z močnim strelom po tleh s približno osmih metrov kaznoval Žan Karničnik. Štiri minute kasneje je bilo že 2:0. Tio Cipot je streljal s strani, domači branilec Borna Proleta je žogi spremenil smer in ta je končala v mreži.

Tako Karničnik kot Cipot se iz spoštovanja do nekdanjega kluba nista pretirano veselila zadetkov. V 65. minuti pa je bilo vprašanje zmagovalca dokončno odločeno. Žiga Repas je z 12 metrov natančno meril v zgornji levi kot vratarja Matevža Dajčarja.

Drugo zaporedno visoko zmago Maribora, ki je v prejšnjem krogu premagal Nafto s 5:1, je potrdil Isaac Tshipamba-Mulowayi v 74. minuti.