Maribor je pred reprezentančnim premorom prekinil niz treh porazov, po vrnitvi na prvoligaške zelenice pa je vpisal osmo zmago, s katero se je utrdil na drugem mestu razpredelnice.
Na drugi strani Mura tudi po menjavi trenerja - Mitjo Möreca je nasledil Marian Sluka - ostaja v črnem nizu. Brez zmage v državnem prvenstvu je že 12 tekem (nazadnje je slavila 16. avgusta), tako da jo v spomladanskem delu čaka hud boj za obstanek.
Mura je bila v prvem polčasu bolj podjetna in imela nekaj polpriložnosti, drugi del pa je bil povsem v znamenju Maribora.
Prvi zadetek je padel v 51. minuti. Neodločnost domače obrambe je z močnim strelom po tleh s približno osmih metrov kaznoval Žan Karničnik. Štiri minute kasneje je bilo že 2:0. Tio Cipot je streljal s strani, domači branilec Borna Proleta je žogi spremenil smer in ta je končala v mreži.
Tako Karničnik kot Cipot se iz spoštovanja do nekdanjega kluba nista pretirano veselila zadetkov. V 65. minuti pa je bilo vprašanje zmagovalca dokončno odločeno. Žiga Repas je z 12 metrov natančno meril v zgornji levi kot vratarja Matevža Dajčarja.
Drugo zaporedno visoko zmago Maribora, ki je v prejšnjem krogu premagal Nafto s 5:1, je potrdil Isaac Tshipamba-Mulowayi v 74. minuti.
Aluminij vzel točki Bravu
Pri vodstvu 1:0 je imel Matej Malenšek v 90. minuti žogo za tri točke, vendar je samostojno akcijo iz svoje sredine zaključil s strelom v vratarja Aluminija Florijana Raduho. Kazen za Ljubljančane je sledila v sodnikovem podaljšku, ko je Bede Osuji svojo zgrešeno oz. ubranjeno enajstmetrovko pretvoril v končni rezultat 1:1. Bravo se je s šestim neodločenim izidom v sezoni začasno povzpel na tretje mesto, Aluminij pa z 18 točkami ostaja na sedmem mestu.
Današnja tekma v hladnem vremenu, na slabi igralni površini in pred peščico gledalcev v Stožicah je bila 75 minut prava uspavanka, po golu Brava pa se je popolnoma razživela. Milan Tučić je petnajst minut pred zaključkom dvoboja v slabi minuti dvakrat streljal na vrata Kidričanov. Prvič je obramba gostov žogo preusmerila v kot, takoj za tem pa je usnje znova prišlo na njegovo nogo, strel pa je bil tako močan, da ga Raduha ni uspel ukrotiti.
Od tu dalje so se priložnosti vrstile na obeh straneh. Bravo bi lahko povedel 2:0, če bi Sandi Nuhanović v 83. minuti bolje zadel žogo oziroma če bi bil Malenšek, ki je s sredine igrišča sam krenil proti vratarju gostov, bolj zbran v zaključku akcije. Aluminij je imel prvo priložnost na tekmi v 86. minuti, ko je Rok Schaubach dvakrat poskusil iz neposredne bližine, vendar je domači vratar Matjaž Rozman ubranil tako njegov strel z glavo kot nogo.
Drugo priložnost so mu ponudili sodniki v sobi za VAR, ki so tik ob izteku sodnikovega dodatka presodili, da je bilo posredovanje Lana Štravsa zrelo za najstrožjo kazen. Prvi poskus Bedeja Osujija z 11 metrov je Rozman ubranil, pri drugem pa je bil nigerijski napadalec bolj natančen in gostom zagotovil pomembno točko.
Izidi slovenske Prve lige, 28. november:
Bravo - Aluminij 1:1 (0:0)
Tučić 75.; Osuji 90+4.
Mura - Maribor 0:4 (0:0)
Karničnik 51., Cipot 55., Repas 65., Tshipamba 74.
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