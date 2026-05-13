Aluminij z golom Susse osvojil pokalno tekmovanje

Kidričani so v tretjem pokalnem finalu po 2001/02 in 2017/18 le prišli do svoje prve lovorike. Čeprav so bili v prvem polčasu boljši Grosupeljčani in bili konkretnejši, pa so v 70. minuti ostali brez izključenega Sama Matjaža. Številčno prednost pa je v 78. minuti izkoristil Bamba Susso za pokal in igranje v kvalifikacijah evropske lige v prihodnji sezoni. Brinje so bile tretji drugoligaš v finalu pokala, pred njim sta lovoriko neuspešno naskakovala prav Aluminij in Nafta.

Bamba Susso je z zmagovitim golom za osvojitev domačega pokala moštvu Aluminija priigral pravico nastopanja v poletnih kvalifikacijah za uvrstitev v skupinski del Lige Evropa. FOTO: Luka Kotnik

Grosupeljčani so bili tisti, ki so odločneje začeli in prevladovali v prvih desetih minutah, tudi prvi nevarnejši strel so sprožili drugoligaši, ko je malce izven kazenskega prostora streljal Tin Levanić in žogo poslal mimo vrat. Isti igralec je poskusil tudi deset minut pozneje, vendar Matjaž Rozman v vratih Aluminija ni imel veliko dela. Vinko Skrbin je v 28. tudi zgrešil z razdalje, Aluminij pa dotlej niti ni izpeljal nevarnejše akcije, niti ni sprožil strela. Do konca polčasa sta bili obe ekipi precej previdni, tako da gledalci na tribunah niso videli več posebne nevarnosti za ena ali druga vrata.

Ekipa Brinja iz Grosupljega je od 70. minute igrala številčno oslabljena zaradi izključitve Sama Matjaža. FOTO: Luka Kotnik

V drugem polčasu so Grosupeljčani na krilih glasne podpore svojih navijačev v 51. minuti zapravili dotlej najlepšo priložnost, ko je po podaji z leve strani Nikola Jovićević s strelom z glavo zadel prečko. Dve minuti pozneje pa so tudi Kidričani prišli do svojega prvega strela, toda Emir Saitoski je preslabotno meril proti Jaki Zrnecu. V 65. minuti so spet zagrozili Grosupeljčani, ko je pred vrati Nejc Pušnik v padcu zgrešil žogo, pri tem mu je ponagajala tudi slaba travnata površina v vratarjevem prostoru. V 70. minuti pa so na igrišču ostali z igralcem manj. Samo Matjaž je namreč kot zadnji igralec obrambe zrušil Saitoskega in si prislužil rdeči karton.

Trenutek, ki je bržkone zapečatil usodo srčnih Grosupeljčanov. FOTO: Luka Kotnik

Številčno prednost so Kidričani izkoristili v 78. minuti, ko je po protinapadu do strela prišel Bamba Susso in z roba kazenskega prostora malce z leve strani z diagonalnim nizkim poskusom zadel za 1:0. V 89. minuti so kljub igralcu manj imeli nogometaši Brinja priložnost za izenačenje, a se je izkazal Rozman.