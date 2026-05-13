Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Aluminij z golom Susse osvojil pokalno tekmovanje

Celje, 13. 05. 2026 22.17 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
FOTOGALERIJA: Finale Pokala Pivovarne Union 2026

Nogometaši Aluminija so zmagovalci pokala Pivovarne Union za sezono 2025/26. Prvoligaš iz Kidričevega je v Celju v finalu premagal drugoligaša Brinje Grosuplje z 1:0 (0:0). Zmagoviti gol za Kidričane je dosegel Bamba Susso v 78. minuti.

Kidričani so v tretjem pokalnem finalu po 2001/02 in 2017/18 le prišli do svoje prve lovorike. Čeprav so bili v prvem polčasu boljši Grosupeljčani in bili konkretnejši, pa so v 70. minuti ostali brez izključenega Sama Matjaža.

Številčno prednost pa je v 78. minuti izkoristil Bamba Susso za pokal in igranje v kvalifikacijah evropske lige v prihodnji sezoni. Brinje so bile tretji drugoligaš v finalu pokala, pred njim sta lovoriko neuspešno naskakovala prav Aluminij in Nafta.

Bamba Susso je z zmagovitim golom za osvojitev domačega pokala moštvu Aluminija priigral pravico nastopanja v poletnih kvalifikacijah za uvrstitev v skupinski del Lige Evropa.
Bamba Susso je z zmagovitim golom za osvojitev domačega pokala moštvu Aluminija priigral pravico nastopanja v poletnih kvalifikacijah za uvrstitev v skupinski del Lige Evropa.
FOTO: Luka Kotnik

Grosupeljčani so bili tisti, ki so odločneje začeli in prevladovali v prvih desetih minutah, tudi prvi nevarnejši strel so sprožili drugoligaši, ko je malce izven kazenskega prostora streljal Tin Levanić in žogo poslal mimo vrat. Isti igralec je poskusil tudi deset minut pozneje, vendar Matjaž Rozman v vratih Aluminija ni imel veliko dela.

Vinko Skrbin je v 28. tudi zgrešil z razdalje, Aluminij pa dotlej niti ni izpeljal nevarnejše akcije, niti ni sprožil strela. Do konca polčasa sta bili obe ekipi precej previdni, tako da gledalci na tribunah niso videli več posebne nevarnosti za ena ali druga vrata.

Ekipa Brinja iz Grosupljega je od 70. minute igrala številčno oslabljena zaradi izključitve Sama Matjaža.
Ekipa Brinja iz Grosupljega je od 70. minute igrala številčno oslabljena zaradi izključitve Sama Matjaža.
FOTO: Luka Kotnik

V drugem polčasu so Grosupeljčani na krilih glasne podpore svojih navijačev v 51. minuti zapravili dotlej najlepšo priložnost, ko je po podaji z leve strani Nikola Jovićević s strelom z glavo zadel prečko. Dve minuti pozneje pa so tudi Kidričani prišli do svojega prvega strela, toda Emir Saitoski je preslabotno meril proti Jaki Zrnecu.

V 65. minuti so spet zagrozili Grosupeljčani, ko je pred vrati Nejc Pušnik v padcu zgrešil žogo, pri tem mu je ponagajala tudi slaba travnata površina v vratarjevem prostoru. V 70. minuti pa so na igrišču ostali z igralcem manj. Samo Matjaž je namreč kot zadnji igralec obrambe zrušil Saitoskega in si prislužil rdeči karton.

Trenutek, ki je bržkone zapečatil usodo srčnih Grosupeljčanov.
Trenutek, ki je bržkone zapečatil usodo srčnih Grosupeljčanov.
FOTO: Luka Kotnik

Številčno prednost so Kidričani izkoristili v 78. minuti, ko je po protinapadu do strela prišel Bamba Susso in z roba kazenskega prostora malce z leve strani z diagonalnim nizkim poskusom zadel za 1:0. V 89. minuti so kljub igralcu manj imeli nogometaši Brinja priložnost za izenačenje, a se je izkazal Rozman.

nogomet pokal pivovarne union finale brinje grosuplje aluminij

Cotar se je po dveh desetletjih poslovil od NK Maribor

24ur.com Aluminij in Celje na zaostalih tekmah boljša od Rogaške in Kopra
24ur.com Gol Sussa dovolj za uvrstitev Aluminija v finale pokala
24ur.com Drama v Grosuplju: Jovičević Brinje popeljal med osem v pokalu
24ur.com Na obeh primorsko-ljubljanskih obračunih boljši ekipi iz prestolnice
24ur.com Jeseničani po podaljšku do prve zmage v polfinalu alpske lige
24ur.com Celje po visoki zmagi nad Koprom do drugega pokalnega naslova
24ur.com Krka zasluženo dobila tretjo tekmo in izid v seriji znižala na 1:2
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Vsi govorijo o njeni hčerki, ko jo boste videli, boste vedeli, zakaj
Lepa novica za znani slovenski par: prihaja dojenček
Lepa novica za znani slovenski par: prihaja dojenček
Zeljni listi za lajšanje bolečih dojk: mit ali resnica?
Zeljni listi za lajšanje bolečih dojk: mit ali resnica?
S 15 let mlajšim pri 44 letih dobila drugega otroka
S 15 let mlajšim pri 44 letih dobila drugega otroka
zadovoljna
Portal
Alenka Weiss po Kmetiji: 'Ne smem postavljati drugih pred sebe'
Park, za katerim norijo vsi Slovenci
Park, za katerim norijo vsi Slovenci
Tekmovalka Sanjskega moškega brez sramu
Tekmovalka Sanjskega moškega brez sramu
Znana Slovenca pričakujeta prvega skupnega otroka
Znana Slovenca pričakujeta prvega skupnega otroka
vizita
Portal
V možganih odkrili tumor v velikosti žogice za golf, prometna nesreča ji je rešila življenje
Hujšate? Nova študija razkriva, koliko korakov dejansko potrebujete
Hujšate? Nova študija razkriva, koliko korakov dejansko potrebujete
Nova doba diagnostike? Umetna inteligenca pri odkrivanju raka
Nova doba diagnostike? Umetna inteligenca pri odkrivanju raka
Tiha epidemija sodobnega časa, ki ne boli, a ogroža milijone
Tiha epidemija sodobnega časa, ki ne boli, a ogroža milijone
cekin
Portal
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Ponujata do 2500 evrov mesečne najemnine, domačini jezni
Ponujata do 2500 evrov mesečne najemnine, domačini jezni
Njihov okus je brutalen – in vedno drag
Njihov okus je brutalen – in vedno drag
Ta preprost top za 43 evrov je njena skrivna modna formula
Ta preprost top za 43 evrov je njena skrivna modna formula
moskisvet
Portal
Melania Trump razkrila, kakšen odnos sta imela Barron in Amalija Knavs
Test, ki je razkril resnico o dragih blagovnih znamkah
Test, ki je razkril resnico o dragih blagovnih znamkah
Lepa kot princesa, a v ringu nevarna kot zver
Lepa kot princesa, a v ringu nevarna kot zver
Velika sprememba po 40: skriti procesi v telesu, ki vplivajo na zdravje in počutje
Velika sprememba po 40: skriti procesi v telesu, ki vplivajo na zdravje in počutje
dominvrt
Portal
Tukaj je kraljica Elizabeta II. pila čaj: vila ob morju naprodaj
Nova pravila EU o potovanju s hišnimi ljubljenčki, ki jih morate poznati
Nova pravila EU o potovanju s hišnimi ljubljenčki, ki jih morate poznati
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
okusno
Portal
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Ta 'lenobna sarma' je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
Ta 'lenobna sarma' je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
Nepričakovana sestavina za najboljšo kremno omako vseh časov
Nepričakovana sestavina za najboljšo kremno omako vseh časov
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
voyo
Portal
Otroška igra
Kmetija
Kmetija
Kavarna na Balkanu
Kavarna na Balkanu
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713