Aluminij in Celje na zaostalih tekmah boljša od Rogaške in Kopra

V 66. minuti pa so povedli Kidričani. Bamba Susso je prodrl v kazenski prostor in žogo poslal pod prečko za 1:0. Pozneje posebej nevarnih akcij ni bilo, že v sodniškem dodatku pa je Vice Miljanić s strelom z glavo znova zadel prečko Aluminijevih vrat.

Tudi v drugem polčasu so bili sprva aktivnejši domačini, med drugim je v 57. minuti z glavo poskusil Gradišar, vendar je Pridgar žogo ujel. Tri minute pozneje je na drugi strani zagrozil Loren Maružin , vendar za malo zgrešil cilj. Še bližje zadetku je bil v 62. minuti Pirtovšek, ko je s 14 metrov močno sprožil in zadel prečko.

V prvem polčasu so bili nekoliko konkretnejši Slatinčani, med drugim je v 19. minuti Nejc Gradišar neuspešno poskusil s "škarjicami", najlepšo priložnost v tem delu igre pa je zapravil Rok Pirtovšek , ko je v 39. minuti dvakrat prišel do strela, enkrat z glavo, enkrat z nogo, obakrat pa je posredoval Samo Pridgar .

Predzadnji obračun jesenskega dela sezone je postregel s tekmo zadnjeuvrščene Rogaške in predzadnjega Aluminija. Čeprav so imeli Slatinčani dobršen del tekme terensko pobudo, pa so Kidričani znali izkoristiti eno svojih redkih priložnosti in vpisati pomembne tri točke. S temi so se povzpeli na osmo mesto pred Radomljane, ki so zdaj predzadnji s 17 točkami. Rogaška je ostala pri 11.

Statistika tekme Rogaška – Aluminij

Celjani bodo prezimili z 10 točkami prednosti

Celjani in Koprčani so vendarle dokončali svoj dvoboj. Po vremenskih nevšečnostih je tokrat ekipi pozdravilo sonce in tako omogočilo zadnjo uro nogometa v jesenskem delu slovenske prvoligaške sezone. Ekipi sta namreč nadaljevali obračun, ki so ga pred 14 dnevi prekinili po pol ure zaradi močnega sneženja. V tej uri nogometa so bili uspešnejši Celjani, ki imajo zdaj deset točk prednosti pred Olimpijo ter že 17 pred Koprom.

Pred 14 dnevi sta se ekipi po pol ure razšli pri 0:0, danes so tako v prvem polčasu igrali zgolj 15 minut. V teh so bili za malenkost boljši domači, a prave priložnosti ni bilo.

Koprčani, ki so tako kot Celjani nastopili nekoliko oslabljeni, tudi brez kaznovanih Ahmeda Ankraha in Nardina Mulahusejnovića, bodo po ne posebej prepričljivih nastopih v zadnjih tednih najverjetneje posegli po trenerski zamenjavi in Safeta Hadžića zamenjali bržkone z Aleksandrom Radosavljevićem.