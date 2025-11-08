Aluminij zanesljivo odpravil Domžale

Uvod obračuna v Kidričevem ni ponudil posebej razburljive predstave, čeprav je moral domači vratar Matjaž Rozman enkrat resneje posredovati, v 22. minuti pa so tudi domači prvič preizkusili gostujočega čuvaja mreže Benjamina Matičiča . Ta pa je v 27. minuti zakrivil prekršek za najstrožjo kazen, to je zanesljivo izvedel Emir Saitoski v 28. minuti. Zanj je bil to osmi gol sezone.

Tudi pozneje so bili nevarnejši domači, med drugim je Aleksandar Zeljković v 38. minuti zgrešil z glavo po kotu. Domžalčani so bili blizu izenačenju v 41. minuti, ko je Luka Lukanić s strelom po tleh z roba kazenskega prostora zadel vrtnico. Na drugi strani je v 43. minuti s 17 metrov sprožil Wisdom Sule, Matičič pa se je izkazal z obrambo.

Uvod drugega dela je bil miren, brez velikih priložnosti, je imel pa Aluminij v 56. minuti prvo resno akcijo v tem delu igre, ko je Matičič znova dobro posredoval po strelu Marka Simoniča z dobrih desetih metrov. Domžalski vratar se je izkazal tudi v 58. minuti po novem Sulejevem poskusu, v 59. pa je domači napadalec le zadel, ko je ostal sam pred vrati in s strelom z glavo iz bližine matiral Matičiča.

Pozneje so do dveh strelov prišli tudi Domžalčani, ki so tokrat med drugimi pogrešali Harisa Vučkića in Luko Mlakarja, toda domači so imeli dogajanje dovolj pod nadzorom in v 74. minuti tudi znova nevarno zagrozili po strelu Filipa Kosija. Malce zatem so sicer pustili ogromno časa in prostora Lukaniću za strel z roba kazenskega prostora, toda Rozman je bil na mestu.